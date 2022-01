Djokovic hatte seine Teilnahme beim ATP Cup am Mittwoch abgesagt . Dadurch wuchsen auch die Zweifel an der Teilnahme des 34-Jährigen bei den Australian Open. Ohne den Superstar führte Dusan Lajovic die Serben gegen Norwegen in die Ken Rosewall Arena.

Allerdings unterlag der 31-Jährige Casper Ruud 3:6, 5:7. Filip Krajinovic gewann sein Duell mit Viktor Durasovic dagegen 6:2, 7:5. Den entscheidenden Sieg holten Krajinovic und Nikola Cacic schließlich mit 7:6, 6:3 im Doppel gegen Ruud und Durasovic.

Wegen Ellenproblemen verzichtete Tsitsipas auf sein Einzel-Match. Nachdem Hubert Hurkacz und Kamil Majchrzak das Duell mit den Griechen schon zugunsten der Polen entschieden hatten, gewann Tsitsipas zumindest das Doppel an der Seite von Michail Pervolarakis 6:4, 5:7, 10:8.

"Ich werde noch einen Tag abwarten, um zu sehen, wie es mir geht. Ich würde sehr gerne das Einzel spielen", sagte Tsitsipas im Hinblick auf das zweite Gruppenspiel gegen Argentinien am Montag.

Tsitsipas erklärt Einzel-Verzicht

"Die Erholung von meiner Ellenbogen-Operation im November läuft für Melbourne nach Plan. Heute war ein vorsorglicher Schritt, um sicherzugehen, dass ich in Melbourne spielen kann. Wir werden bis dahin von Tag zu Tag und Match zu Match sehen", teilte der 23 Jahre alte Athener mit.

Auch Spanien und Argentinien starteten mit Siegen in den ATP Cup. Die Spanier setzten sich 3:0 gegen Chile durch. Die argentinische Mannschaft um den Weltranglisten-13. Diego Schwartzman bezwang Georgien ebenfalls zu Null.

Die deutsche Mannschaft startet am Sonntag gegen Großbritannien in das Turnier. Olympiasieger Alexander Zverev führt das Team um Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann, Kevin Krawietz und Tim Pütz und an.

