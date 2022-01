"Für mein zweites Einzel des Jahres war es generell okay, sehr intensiv und mit harten Aufschlägen", sagte Zverev, der am Montag bereits den Briten Cameron Norrie besiegt hatte.

"Das Wichtigste ist, dass Team Deutschland heute gewonnen hat", so der Weltranglistendritte. Gegen Großbritannien hatte es trotz Zverevs Sieg gegen Norrie eine 1:2-Niederlage gegeben.

Ad

Struff feierte gegen die USA seinen ersten Sieg im fünften Match gegen Isner. "Es ist immer echt hart gegen John", sagte er anschließend: "Wenn man vorher viermal gegen ihn verloren hat, freut man sich doppelt über den ersten Sieg. Ich bin sehr froh, dass mir der ausgerechnet für mein Team gelungen ist."

Tennis Schwartzman verzweifelt an Djokovic: "Macht einen verrückt" VOR 17 STUNDEN

Das Doppel Kevin Krawietz/Tim Pütz verlor zum Abschluss gegen Taylor/Fritz (0:6, 3:6), weshalb es am Ende aus deutscher Sicht 2:1 hieß.

Nur die vier Gruppenersten erreichen beim ATP Cup das Halbfinale. Sollte Kanada die letzte Partie am Dienstag gegen Großbritannien gewinnen, hätten alle vier Teams der Gruppe C eine Bilanz von 1:1. Deutschland trifft am Donnerstag auf Kanada mit den beiden Topspielern Denis Shapovalov und Félix Auger-Aliassime.

Das könnte Dich auch interessieren: Rätselraten um Djokovic: Turnierdirektor macht neue Ansage

(SID)

Auch ohne Nadal: Spanien bezwingt Norwegen deutlich

ATP Adelaide Frühes Aus in Adelaide: Altmaier unterliegt Monteiro VOR EINEM TAG