Tennis

ATP Doha: Stan Wawrinka unterliegt Qualifikant Lloyd Harris in Runde zwei nach Dreisatzkrimi

Dicke Überraschung beim ATP-Turnier in Doha: Der an Nummer sieben gesetzte Schweizer Stan Wawrinka muss sich in der 2. Runde Qualifikant Lloyd Harris aus Südafrika nach einem Dreisatzkrimi geschlagen geben.

00:01:25, vor 2 Stunden