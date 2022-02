Tennis

Alexander Zverev - Novak Djokovic befürwortet Ausschluss in Acapulco nach Ausraster: "Es war richtig"

Novak Djokovic hat sich im Rahmen des ATP-Turnier in Dubai zum Ausraster von Alexander Zverev in Acapulco geäußert und die Entscheidung der ATP, die deutsche Nummer eins vom Turnier in Mexiko komplett auszuschließen, befürwortet. Obwohl es für einen Spieler hart wäre, disqualifiziert zu werden, glaube der Serbe, dass der Ausschluss unter den gegebenen Umständen richtig sei.

