Musetti hatte den Branchenprimus im vergangenen Jahr bei Roland Garros an den Rande einer Niederlage gebracht.

Gegen den 19-Jährigen holte Djokovic bei den French Open einen 0:2-Satzrückstand auf und gewann das Major-Turnier später mit einem Final-Sieg gegen Sandplatzkönig Rafael Nadal.

In der zweiten Runde könnte der 20-malige Grand-Slam-Champion auf den Australier Alex de Minaur oder den Russen Karen Khachanov treffen. In der Runde der letzten Acht lauert der Spanier Roberto Bautista-Agut.

Zweitgesetzter Spieler in Dubai ist Andrey Rublev, der am Samstag noch ein Halbfinale beim Turnier in Marseille absolviert. Der Russe ist zum Auftakt gegen Daniel Evans aus Großbritannien gefordert.

Murray geht an den Start

Auch der Kanadier Felix Auger-Aliassime, der zuletzt in Rotterdam seinen ersten ATP-Titel ergatterte , steht noch im Halbfinale des französischen Turniers. Der Youngster muss in Runde eins seine Künste gegen Nikoloz Basilashvili aus Georgien unter Beweis stellen.

Der russische Titelverteidiger Aslan Karatsev spielt in der Eröffnungsrunde gegen den US-Amerikaner MacKenzie McDonald. Auch der dreimalige Grand-Slam-Sieger Andy Murray ist mit von der Partie und beginnt gegen einen Qualifikanten. Im Falle eines Sieges könnte er Jannik Sinner oder Alejandro Davidovich-Fokina herausfordern.

