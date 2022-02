Novak Djokovic ist am Montag erfolgreich auf die ATP-Tour zurückgekehrt und hat sein erstes Spiel im Jahre 2022 bestritten.

Der serbische Superstar, der aufgrund seiner verweigerten Einreise nach Australien und seiner Weigerung sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen, in diesem Jahr noch kein Spiel bestritten hatte, gewann beim ATP-Turnier in Dubai gegen den Italiener Lorenzo Musetti sein erstes Match in diesem Jahr souverän mit 6:3, 6:3