Tennis

ATP Finals: Nachrücker Jannik Sinner feiert klaren Sieg in Turin gegen Hubert Hurkacz - Highlights

Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Matteo Berrettini rückte Jannik Sinner für seinen Landsmann in die ATP Finals von Turin nach. Zurecht, wie sich am Dienstagabend zeigte. Gegen den Polen Hubert Hurkacz gewann der junge Italiener deutlich mit 6:2, 6:2. Am Donnerstag bekommt es Sinner als nächstes mit dem Weltranglistenzweiten Daniil Medvedev zu tun. Die Highlights im Video.

00:01:18, vor einer Stunde