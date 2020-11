Am Sonntag, 22. November steht um 19:00 Uhr das letzte Spiel der ATP-Saison 2020 an - und das hat es noch einmal in sich: Im Finale der ATP Finals fordert US-Open-Champion Dominic Thiem den Weltranglistenvierten Daniil Medvedev, der in dieser Woche bisher noch kein Spiel verloren hat.