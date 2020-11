Nachdem Kevin Krawietz und Andreas Mies mit einer bärenstarken Leistung ihren Halbfinal-Traum bei den ATP Finals am Leben gehalten hatten, waren sie sich über die Belohnung uneinig.

Mies freute sich nach dem ersten Sieg in der abgeschotteten Londoner Tennis-Bubble einfach nur auf frische Luft, Krawietz hingegen liebäugelte mit einem Abend vor dem Fernseher und dem Länderspiel der Fußball-Nationalmannschaft in Spanien. Einig sind sich die French-Open-Sieger aber mit den Zielen beim Saisonfinale - und da sind sie wieder voll im Geschäft.

GESTERN AM 21:42

Während sich auch Alexander Zverev am Mittwoch im Einzel gegen das vorzeitige Aus stemmen will, freuten sich der Coburger Krawietz und der Kölner Mies über ihre starke Reaktion auf die Auftaktniederlage. Durch das verdiente 6:2, 7:6 (7:5) gegen die früheren Wimbledonsieger Lukasz Kubot/Marcelo Melo (Polen/Brasilien) haben sie nun wieder alles in der eigenen Hand.