Gestern Am 11:49 | Update vor 18 Stunden

Bei den ATP Finals in London läuft der dritte Wettkampftag. Je zwei Einzel und Doppel werden in der o2-Arena täglich ausgetragen.

Den Auftakt machte dabei das deutsche Doppel Kevin Krawietz und Andreas Mies, die sich gegen Lukasz Kubot (Polen) und Marcelo Melo (Brasilien) durchsetzten.

ATP World Tour Finals Zu viele Fehler gegen Medvedev: Bittere Pleite für Zverev GESTERN AM 21:42

In der Einzelkonkurrenz kommt es in der Gruppe "Tokio 1970" zum Kracher zwischen Rafael Nadal und Dominic Thiem. Der Sieger des Matches kann dabei einen Riesenschritt in Richtung Halbfinale machen. Am Abend kämpfen Stefanos Tsitsipas und Andrey Rublev um ihren ersten Erfolg in London.

Hier berichten wir im Liveticker vom Geschehen in London.

Alle Spiele und Ergebnisse:

Krawietz (GER)/Mies (GER) - Kubot (POL)/Melo (BRA) 6:2, 7:6 (7:5)

Kubot (POL)/Melo (BRA) 6:2, 7:6 (7:5) Nadal (ESP) - Thiem (AUT) 6:7 (7:9), 6:7 (4:7)

19:00 Uhr: Ram (USA)/Salisbury (GBR) - Koolhof (NED)/Mektic (CRO) 6:7 (5:7), 0:6

Ram (USA)/Salisbury (GBR) - Koolhof (NED)/Mektic (CRO) 6:7 (5:7), 0:6 ca. 21:00 Uhr: Tsitsipas (GRE) - Rublev (RUS) 6:1, 4:6, 7:6 (8:6)

23:10 Uhr: Tsitsipas - Rublev 6:1, 4:6, 7:6 (8:6)

Das Match ist zu Ende! Stefanos Tsitsipas darf bei den ATP Finals in London weiter von der Titelverteidigung träumen. Der Grieche kommt nach seiner Auftaktniederlage gegen Dominic Thiem zu einem 6:1, 4:6, 7:6 (8:6)-Erfolg gegen Andrey Rublev. Damit kämpft Tsitsipas am dritten Spieltag der "Gruppe London 2020" gegen Rafael Nadal um das Halbfinalticket. Thiem steht nach zwei Siegen bereits als Halbfinalist fest.

23:08 Uhr: Tsitsipas - Rublev 6:1, 4:6, 6:6 (6:6)

Rublev vergibt bei 6:5 einen Matchball- weil er sich einen Doppelfehler leistet. Was für eine Dramatik.

23:00 Uhr: Tsitsipas - Rublev 6:1, 4:6, 6:6

Kompliziert für Tsitsipas. 0:30 liegt der amtierende Champion zurück - und lässt klasse Aufschläge folgen, die ihm den Spielgewin bescheren. Die Entscheidung fällt also im Tiebreak.

23:00 Uhr: Tsitsipas - Rublev 6:1, 4:6, 6:6

Kompliziert für Tsitsipas. 0:30 liegt der amtierende Champion zurück - und lässt klasse Aufschläge folgen, die ihm den Spielögewin bescheren. Die Entscheidung fällt also im Tiebreak.

22:56 Uhr: Tsitsipas - Rublev 6:1, 4:6, 5:6

Das Spielchen wiederholt sich. "Game Rublev", kündigt der Hallensprecher an. 6:5 also für den 23-Jährigen, der "nur" ein Break bräuchte, um das Ding hier zu klarzumachen.

22:52 Uhr: Tsitsipas - Rublev 6:1, 4:6, 5:5

Sensationelle Vorhand von Tsitsipas - und so wichtig. Der 22-Jährige bringt damit sein Spiel zum 5:5 durch. Die Crunch Time in diesem Match läuft ...

22:48 Uhr: Tsitsipas - Rublev 6:1, 4:6, 4:5

Tsitsipas kommt zwar auf Einstand bei Aufschlag Rublev, doch immer wenn es eng wird beim Service, ist der Russe inzwischen voll da und erhöht die Schlagzahl. Für den Titelverteidiger bedeutet das: Er schlägt jetzt gegen den Matchverlust auf.

22:41 Uhr: Tsitsipas - Rublev 6:1, 4:6, 3:4

Es ist inzwischen ein Kampf auf Biegen und Brechen. Tsitsipas schnuppert am Break, führt 30:0. Dann aber läuft der Aufschlag wieder bei Rublev, der mit vier Punkten in Folge das Service hält und nun mit 4:3 vorne liegt.

22:25 Uhr: Tsitsipas - Rublev 6:1, 4:6, 1:2

Unglaublich intensives Aufschlagspiel von Rublev, der gleich mehrfach über Einstand gehen und sage und schreibe vier (!) Breakbälle des Griechen abwehren muss. Aber irgendwie wurschtelt er sich da durch und erkämpft sich die 2:1-Führung. Tsitsipas darf sich kräftig ärgern und muss hoffen, dass er diesen vergebenen Möglichkeiten später nicht noch nachtrauert.

22:11 Uhr: Tsitsipas - Rublev 6:1, 4:6

Da kommt die Siegerfaust bei Rublev - und das völlig zurecht! Wie aus dem Nichts erspielt sich der Russe ein 40:0-Führung und damit drei Satzbälle. Gleich der erste sitzt, damit 6:4 und ein dritter Satz. Das war so überhaupt nicht zu erwarten.

22:05 Uhr: Tsitsipas - Rublev 6:1, 4:5

Respekt. Rublev lässt sich auch von einem 15:30 nicht aus der Ruhe bringen und kommt dank guter Aufschläge zur 5:4-Führung. Es wäre der perfekte Zeitpunkt für die Nummer acht der Welt, hier ein erstes Break hinzulegen.

22:02 Uhr: Tsitsipas - Rublev 6:1, 4:4

Tsitspas peitscht sein Service mit einem Ass zum 4:4 durch. Der Grieche präsentiert sich weiterhin sehr stabil beim Aufschlag. Rublev muss nun seinen Aufschlag zwingend halten, sonst könnte es hier sehr schnell vorbei sein.

21:58 Uhr: Tsitsipas - Rublev 6:1, 3:4

Ganz tief durchatmen bei Rublev, der bei eigenem Aufschlag mit 15:40 ins Hintertreffen gerät und zwei Breakchancen abwehren muss, um sein Spiel zum 4:3 durchzubringen. Aber das gelingt dem Weltranglistenachten.

21:54 Uhr: Tsitsipas - Rublev 6:1, 3:3

Klasse, wie Tsitsipas die Punkte aufbaut. Jetzt wieder: Über die Vorhand cross öffnet der 22-Jährige den Platz und setzt den Winner drauf. Damit bleibt in Satz zwei beim Stand von 3:3 alles in der Reihe. Wesentlich ausgeglichener nun, das Geschehen in der O2-Arena.

21:44 Uhr: Tsitsipas - Rublev 6:1, 1:2

Rublev ist jetzt besser drin in der Partie, zeigt sich beim Aufschlag wesentlich stabiler. Der 23-Jährige bringt seine ersten beiden Aufschlagspiele durch und führt mit 2:1. Die Frage ist nun: Kommt er auch beim Return in die Ballwechsel und kann Druck ausüben?

21:35 Uhr: Tsitsipas - Rublev 6:1

Nach gerade einmal 19 Minuten geht dieser erste Satz an Tsitsipas, der das Match nach Belieben dominiert und sich die Satzführung schnappt.

21:30 Uhr: Tsitsipas - Rublev 5:1

Tsitsipas macht das hervorragend, holt sich das nächste Break und serviert nun - da gerade einmal 18 Minuten (!) gespielt sind - zum Satzgewinn.

21:25 Uhr: Tsitsipas - Rublev 3:1

Endlich kommt auch Rublev mit dem Spiel zum 1:3 auf die Anzeigetafel - ansonsten aber diktiert Tsitsipas das Geschehen nach Believen. Der Grieche serviert hervorragend und hat auch die bessere Länge in seinen Bällen.

21:20 Uhr: Tsitsipas - Rublev 2:0

Rublev setzt die beidhändige Rückhand ins Netz - ein Fehler mit Folgen, denn der Russe verliert damit gleich sein erstes Aufschlagspiel und gerät mit 0:2 in Rückstand.

21:13 Uhr: Tsitsipas - Rublev 0:0

Das Match beginnt. Tsitsipas serviert, Rublev returniert entsprechend. Der Russe gewann in diesem Jahr bereits fünf Turniere - ein Bestwert in dieser Saison.

21:05 Uhr: Der Countdown läuft ...

Die beiden Profis betreten die O2-Arena. Zunächst Rubev, dann Titelverteidiger Tsitsipas. Es beginnt die Einschlagphase und dann geht es hier in Kürze los. Es geht um Alles ...

20:50 Uhr: Direktes Duell ausgeglichen

Nachdem sowohl Tsitsipas als auch Rublev ihre Auftaktpartien verloren haben, stehen beide nun unter Zugzwang. Das direkte Duell zwischen dem Griechen und dem Russen steht bei 2:2, das bis dato letzte Match entschied in dieser Saison im Viertelfinale der French Open für sich.

Ab 21:00 Uhr: Tsitsipas trifft auf Rublev

Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit. Bei uns im Tennis-Liveticker geht es um 21:00 Uhr weiter, wenn sich Stefanos Tsitsipas und Andrey Rubelv gegenüberstehen.

17:41 Uhr: Nadal - Thiem 6:7 (7:9), 6:7 (4:7)

Dominic Thiem gewinnt auch sein zweites Match bei den ATP Finals in London. Der Österreicher bezwingt in der "Gruppe London 2012" Rafael Nadal mit 7:6 (9:7), 7:6 (7:4). Damit führt der Österreicher die Tabelle mit zwei Siegen an, der Spanier hat bei einem Sieg und einer Niederlage aber ebenfalls noch gute Chancen auf den Einzug ins Halbfinale.

17:20 Uhr: Nadal - Thiem 6:7 (7:9), 6:6 (3:3)

Und wie hätte es auch anders sein können: Auch dieser Tiebreak ist eng. 3:3, kein Vorteil bislang für einen der beiden Profis. Nadal serviert ...

17:35 Uhr: Nadal - Thiem 6:7 (7:9), 6:6

So, beide Profis bringen ihr Service durch - und das heißt: wir bekommen erneut einen Tiebreak. Die (fast) logische Konsequenz, denn hier stehen sich zwei Ausnahmespieler auf hohem Niveau gegenüber. Der Druck, so viel ist klar, liegt in den kommenden Minuten bei Nadal.

17:25 Uhr: Nadal - Thiem 6:7 (7:9), 5:5

Nadal wehrt drei Matchbälle ab! Unglaublich, der 13-fache French-Open-Champion gerät 0:40 bei eigenem Aufschlag in Rückstand - und macht dannfünf (!) Punkte in Serie zum Spielgewinn. 5:5 der neue Spielstand.

17:20 Uhr: Nadal - Thiem 6:7 (7:9), 4:5

Thiem muss zwar über Einstand gehen, macht aber die sogenannten Big Points. Das bringt dem 27-Jährigen das Spiel zum 5:4. Und jetzt sind wir mal gespannt, wie Nadal mit diesem Druck umgeht - kassiert er das Break, ist die Partie verloren für den Spanier.

17:12 Uhr: Nadal - Thiem 6:7 (7:9), 4:4

Holla! Thiem erläuft irre Bälle und bringt die auch noch so zurück, dass er im Ballwechsel bleibt. Eine unglaubliche Leistung des Österreichers, der mit dem Rebreak zum 4:4 den Satz wieder öffnet.

17:06 Uhr: Nadal - Thiem 6:7 (7:9), 4:3

Da kommt die Faust von Nadal! Der Weltranglistenzweite holt sich das erste (!) Break dieser Partie und führt mit 4:3. Dickes Ausrufezeichzen, das der Superstar aus Spanien jetzt setzt.

17:02 Uhr: Nadal - Thiem 6:7 (7:9), 3:3

Wackelt Thiem jetzt beim Aufschlag? 0:30-Rückstand für den Österreicher bei 3:3 und eigenem Aufschlag.

16:54 Uhr: Nadal - Thiem 6:7 (7:9), 2:2

Es bleibt alles in der Reihe. Beide Spieler geben sich beim Service keine Blöße und bringen ihre ersten beiden Aufschlagspiele durch. Klar ist aber auch: Mit jedem weiteren Spiel nimmt der Druck auf Nadal zu.

16:45 Uhr: Nadal - Thiem 6:7 (7:9), 1:1

Thiem bleibt dran, muss aber den ersten Breakball der Partie abwehren. Letztlich bringt der Weltranglistendritte das Spiel zum 1:0 durch. Nadal legt nach, gleicht aus zum 1:1. Das ist nun auch extrem wichtig, mit einem Satzrückstand im Rücken.

16:30 Uhr: Nadal - Thiem 6:7 (7:9)

Satz eins geht nach gut 72 Minuten an Dominic Thiem, der im Tiebreak zwei Satzbälle abwehrt und dann seinerseits mit dem Inside-Out-Winner zum 9:7 durchkommt. Wow! Thiem schlug in Satz eins 21 Winner, Nadal 16. Dafür leistete sich der Österreicher mehr unforced errors (12) als der Spanier (7).

16:20 Uhr: Nadal - Thiem 6:6 (5:2)

5:2-Führung für Nadal, der das Spiel von Thiem gut entschlüsselt. Der Spanier kommt damit häufig in gute Positionen, die er in Punkte umwandelt.

16:15 Uhr: Nadal - Thiem 6:6 (1:1)

Klasse Rally mit tollen Winkeln - und dann zimmert Nadal die beidhändige Rückhand longline rein zum 1:1. Der Tiebreak geht gut los.

16:12 Uhr: Nadal - Thiem 6:6

Tiebreak in London - Thiem bleibt cool beim Service gestattet Nadal nur einen Punkt zu und gleicht zum 6:6 aus. 56 Minuten gespielt, der Satz geht folgerichtig in die "Verlängerung" ...

16:08 Uhr: Nadal - Thiem 6:5

Nadal legt wieder vor, bleibt beim Aufschlag unangreifbar. Damit steht fest: Thiem serviert nun gegen den Satzverlust. Der Druck ist groß nun beim Österreicher.

16:03 Uhr: Nadal - Thiem 5:5

Thiem macht das gut, geht in den Ballwechseln aber auch ein hohes Risiko. Bislang wird das belohnt, der 27-Jährige holt sich den Ausgleich mit einem Vorhand-Winner. Und: Wir warten weiter auf die erste Breakchance der Partie.

15:58 Uhr: Nadal - Thiem 5:4

Einmal tief durchschnaufen bei Nadal, der Spanier liegt bei eigenem Aufschlag 0:30 zurück - und kontert mit vier Punkten in Serie. Vor allem über die Vorhand kommt der 34-Jährige zum Erfolg.

15:55 Uhr: Nadal - Thiem 4:4

Es geht munter weiter im Gleichschritt, auch Thiem kann Nadal bei eigenem Aufschlag sein Spiel aufzwingen. Der Österreicher spielt schöne Winkel, bringt das Spiel zum 4:4 durch. Wir kommen langsam aber sich in die entscheidende Phase des ersten Satzes.

15:44 Uhr: Nadal - Thiem 3:3

Nadal schnuppert da erstmals am Breakball, doch Thiem antwortet bei Einstand mit einem lasse Rückhandwinner und holt sich letztlich dieses hart umkämpfte Spiel. Ein gutes Match, wenngleich noch kein hochklassiges.

15:33 Uhr: Nadal - Thiem 2:2

Noch immer keine Vorteile für einen der beiden Spieler zu erkennen, wenngleich Nadal beim Service einen Tick sicherer wirkt. Breakchancen gab es allerdings noch keine in dieser Partie.

15:27 Uhr: Nadal - Thiem 2:1

Nadal spielt Serve an Volley - mit Erfolg. Der Spanier wirkt absolut fokussiert, baut seine Punkte clever auf und lässt Thiem beim Return kaum in die Ballwechsel. 2:1 für den Rekord-Grand-Slam-Champion.

15:24 Uhr: Nadal - Thiem 1:1

Und auch Thiem kommt gut rein in die Partie bringt sein Aufschlagspiel gegen die Nummer zwei der Welt durch. Offener und ausgeglichener Start ins Match, was so auch zu erwarten war.

15:20 Uhr: Nadal - Thiem 1:0

Nadal eröffnet die Partie bei eigenem Aufschlag - und bringt das Spiel mit einem feinen Volley am Netz problemlos durch. Guter Beginn für den Mann, der hier in London bei den ATP Finals unbedingt seinen ersten Titel holen will.

15:15 Uhr: Vorteil Nadal?

Ein klein wenig Statistik, bevor es losgeht. Es ist das 15. Duell, im direkten Vergleich führt Nadal mit 9:5. Das bis dato letzte Match allerdings im Viertelfinale der Australian Open zu Beginn des Jahres ging an den Österreicher.

15:10 Uhr: Spieler schlagen sich warm

Das Duell der Sieger steht an, sowohl Thiem als auch Nadal haben ihre Auftaktmatches gewonnen und können heute einen Riesenschritt in Richtung Halbfinale machen.

15:00 Uhr: Thiem fordert Nadal

Tobias Laure begleitet für Euch am 3. Spieltag ab 15:00 Uhr das Match zwischen Rafael Nadal und Dominic Thiem.

14:45 Uhr: Krawietz/Mies - Kubot/Melo - 6:2, 7:6 (7:5)

Damit verabschiedet sich Robert Bauer für den Moment. In Kürze geht es hier jedoch gleich weiter mit dem Kracher zwischen Rafael Nadal und Dominic Thiem in der Gruppe "Tokio 1970".

14:32 Uhr: Krawietz/Mies - Kubot/Melo - 6:2, 7:6 (7:5)

Das war's! Obwohl Kubot/Melo noch einmal auf 5:6 im Tiebreak verkürzen, bleibt das deutsche Duo nervenstark. Ein starker Vorhand-Volley von Krawietz besiegelt den Erfolg für die French-Open-Champions.

14:30 Uhr: Krawietz/Mies - Kubot/Melo - 6:2, 6:6, 3:2

Das polnisch-brasilianischen Duo schlägt zurück: Melo vollstreckt zweimal stark am Netz und verkürzt so auf 2:3.

14:28 Uhr. Krawietz/Mies - Kubot/Melo - 6:2, 6:6, 3:0

Toller Volley von Krawietz am Netz zum frühen Mini-Break. Im Anschluss bringt der Coburger zweimal den ersten Aufschalg ins Feld und stellt so auf 3:0 im Tiebreak.

14:27 Uhr: Krawietz/Mies - Kubot/Melo - 6:2, 6:6

Wir gehen in den Tiebreak! Nachdem erst Kubot sein Aufschlagspiel glatt durchbringt, zieht Mies unbeeindruckt nach. Zu Null gleicht das deutsche Duo nach einem krachenden Smash von Krawietz zum 6:6 aus.

14:21 Uhr: Krawietz/Mies - Kubot/Melo - 6:2, 5:5

Gleiches Spiel auf der anderen Seite: Krawietz gibt sich bei eigenem Aufschlag keine Blöße und stellt so schnell auf 30:0. Mies macht am Netz abermals zweimal gut zu und gleicht so zum 5:5 aus.

14:17 Uhr: Krawietz/Mies - Kubot/Melo - 6:2, 4:5

Erneut zu Null! Auch Melo serviert in dieser Phase des Spiels bärenstark und lässt dem deutschen Duo somit nicht den Hauch einer Chance.

14:13 Uhr: Krawietz/Mies - Kubot/Melo - 6:2, 4:4

Knifflige Situation für Krawietz/Mies! Nach einem mächtigen Smash von Kubot steht es schnell 0:30 aus deutscher Sicht. Das an Drei gesetzte Duo kämpft sich aber abermals eindrucksvoll zurück. Ein ebenso gewaltiger Smash von Mies und eine druckvolle Vorhand von Krawietz sichern den French-Open-Champions dann doch noch den Spielgewinn.

14:09 Uhr: Krawietz/Mies - Kubot/Melo - 6:2, 3:4

Die Quote beim ersten Aufschlag geht bei Kubot/Melo im zweiten Satz auf 75 Prozent hoch. Kubot serviert hochkonzentriert und legt kurz darauf noch einen Vorhand-Winner zum Spielgewinn nach.

14:05 Uhr: Krawietz/Mies - Kubot/Melo - 6:2, 3:3

Nu Null! Krawietz präsentiert sich bei eigenem Aufschlag weiter sehr stabil und beschert dem deutschen Doppel so immer wieder frei Punkte. Mies honoiert die Leistung seines Partners mit einem kurzen "gut gespielt". Alles in der Reihe in Satz zwei.

14:01 Uhr: Krawietz/Mies - Kubot/Melo - 6:2, 2:3

Das tut schon beim Zusehen weh! Mies trifft Melo mit einem Volley am Netz in den Unterleib. Der Kölner entschuldigt sich jedoch prompt. Abgesehen von jenem Zwischenfall bleiben Kubot/Melo bei eigenem Aufschlag stabil und legen so erneut vor.

13:55 Uhr: Krawietz/Mies - Kubot/Melo - 6:2, 2:2

Die French-Open-Sieger ziehen den Kopf noch einmal aus der Schlinge. Zwei Doppelfehler von Mies bescheren dem polnisch-brasilianischen Duo die schnelle 30:15-Führung. Krawietz ist am Netz aber weiter hellwach, sodass es nur wenige Augenblick später Spielball für die Deutschen heißt. Eine weiterer Vorhand-Fehler von Kubot sichert Krawietz/Mies dann den 2:2-Ausgleich.

13:52 Uhr: Krawietz/Mies - Kubot/Melo - 6:2, 1:2

Erneut schnuppern Krawietz/Mies am Break. Erst segelt jedoch ein Vorhand-Volley von Krawietz ins Aus und nur wenig später trifft Melo mit seinem Volley den Körper des Coburgers. Die Wimbledon-Sieger von 2017 stellen somit auf 2:1 im zweiten Satz.

13:48 Uhr: Krawietz/Mies - Kubot/Melo - 6:2, 1:1

Spektakulärer Punktgewinn von Mies: Der Kölner macht abermals am Netz stark zu und bringt die an Acht gesetzten Kubot/Melo somit nahezu zur Verzweiflung. Das deutsche Duo startet auch in Satz zwei äußerst konzentriert und gleich so früh aus.

13:45 Uhr: Krawietz/Mies - Kubot/Melo - 6:2, 0:1

Kubot/Melo scheinen sich wieder etwas gefangen zu haben. Der Brasilianer bringt sein Aufschlagspiel mit etwas Mühe durch.

13:39 Uhr: Krawietz/Mies - Kubot/Melo - 6:2

Nach nicht einmal einer halben Stunde heißt es beim Stand von 40:30 bei Aufschlag Mies Satzball für das an Drei gesetzte Doppel. Der 30-Jährige serviert anschließend gut nach außen und zwingt Kubot so erneut zum Return-Fehler. Eine bis dato bärenstarke Vorstellung von Krawietz/Mies, die mit dem Gewinn des ersten Satzes belohnt wird.

13:34 Uhr: Krawietz/Mies - Kubot/Melo - 5:2

Das Breakfestival geht weiter - und wie! Nach zahlreichen teils spektakulären Ballwechseln heißt es plötzlich 40:30 aus Sicht von Krawietz/Mies und damit erneut Breakball. Krawietz geht beim Return erneut voll drauf und sichert dem deutschen Doppel mit einem Vorhand-Winner die Linie entlang das dritte Break der Partie.

13:31 Uhr: Krawietz/Mies - Kubot/Melo - 4:2

Rebreak! Das ging aus deutscher Sicht zu schnell. Kubot/Melo zeigen sich beim Return deutlich verbessert und kommen so zu einfachen Punkten. Den zweiten Breakball kann Melo mit einem Volley am Netz schließlich nutzen - nur noch 4:2.

13:27 Uhr: Krawietz/Mies - Kubot/Melo - 4:1

Traumstart für die French-Open-Sieger! Erneut steht es bei Aufschlag Melo schnell 0:40. Ein weiterer toller Return-Winner von Krawietz beschert den Deutschen das nächste Break.

13:24 Uhr: Krawietz/Mies - Kubot/Melo - 3:1

Blitzsauberes Aufschlagspiel! Auch Mies gibt sich bei eigenem Service keine Blöße und bestätigt so das frühe Break.

13:21 Uhr: Krawietz/Mies - Kubot/Melo - 2:1

Kubot wackelt bei eigenem Service bedenklich! Ein Doppelfehler des Polen und ein krachender Rückhand-Winner von Krawietz bringen den Deutschen die ersten Breakchancen. Ein weiterer Doppelfehler von Kubot tut sein Übriges. Zu Null sichern sich Krawietz/Mies das erste Break der Partie zur 2:1-Führung.

13:17 Uhr: Krawietz/Mies - Kubot/Melo - 1:1

Starke Antwort! Zwei Asse von Krawietz und ein toller Volley von Mies am Netz bescheren dem deutschen Doppel den schnellen Ausgleich.

13:15 Uhr: Krawietz/Mies - Kubot/Melo - 0:1

Melo hat noch keinen Rhythmus bei seinen Aufschlägen - schnell steht es 30:0 für Krawietz/Mies. Anschließend präsentieren sich die Wimbledon-Sieger von 2017 aber hochkonzentriert und holen sich nach zwei Vorhandfehlern von Krawietz sowie einem sehenswerten Volley von Kubot die frühe Führung.

INFO - Krawietz/Mies - Kubot/Melo

Es ist angerichtet: Die beiden Doppel sind bereits auf dem Court. In Kürze schlägt der Brasilianer Melo zum Matchbeginn auf.

INFO - Krawietz/Mies - Kubot/Melo

Das deutsche Doppel steht bei ihrem zweiten Auftritt in London bereits gehörig unter Druck. Die French-Open-Sieger mussten sich in der ersten Partie der Gruppe "Mike Bryan" Wesley Koolhof (Niederlande) und Nikola Mektic (Kroatien) im Match-Tiebreak 7:6 (7:3), 6:7 (4:7), 7:10 äußerst knapp geschlagen geben. Doch auch Kubot/Melo stehen nach ihrer Auftaktpleite gegen Rajeev Ram (USA) und Joe Salisbury (Großbritannien) mit dem Rücken zur Wand.

INFO - Krawietz/Mies - Kubot/Melo

Das letzte Aufeinandertreffen beim ATP Turnier in Wien Ende Oktober konnte das Duo Kubot/Melo knapp in drei Sätzen (6:4, 4:6, 10:8) für sich entscheiden.

INFO - Krawietz/Mies - Kubot/Melo

Kevin Krawietz und Andreas Mies werden das Geschehen in London eröffnen. Für die beiden French-Open-Sieger steht im Duell mit Lukasz Kubot (Polen) und Marcelo Melo (Brasilien) nach ihrer Auftaktpleite gegen Wesley Koolhof (Niederlande) und Nikola Mektic (Kroatien) bereits einiges auf dem Spiel. Um 13:00 Uhr geht es in der o2-Arena los - wir sind gespannt!

INFO - Herzlich willkommen

Hallo und herzlich willkommen zum dritten Turniertag der ATP Finals in London. Um 13:00 Uhr geht es mit der Action in der o2-Arena los. Robert Bauer wird Euch hier durch die ersten beiden Spiele des Tages begleiten.

Das könnte Dich auch interessieren: Rotzfrech beim entscheidenden Punkt: Medvedev überrascht Zverev

Probleme mit dem Aufschlag: Zverev verliert deutlich gegen Medvedev

ATP World Tour Finals Nur kurz gewackelt: Djokovic mit souveränem Auftaktsieg 16/11/2020 AM 15:09