Der zweite Wettkampftag bei den ATP Finals in London stand auf dem Programm. Je zwei Einzel und Doppel werden in der o2-Arena täglich ausgetragen.

Den Auftakt am Montag in der Einzelkonkurrenz machte der Weltranglistenerste Novak Djokovic. Der fünfmalige Finals-Sieger triumphierte über den French-Open-Halbfinalisten Diego Schwartzman mit 6:3, 6:2. Hier geht es zum Artikel.

Im Anschluss verlor Alexander Zverev sein erstes Match gegen Daniil Medvedev mit 3:6, 4:6, nachdem er große Probleme mit dem Aufschlag hatte. | Hier geht es zum Artikel

Alle Spiele und Ergebnisse:

23:00 Uhr: Zverev - Medvedev - 3:6, 4:6

Es ist ein bitterer Rückschlag für Alexander Zverev zum Auftakt in das Turnier zum Jahresabschluss. Der Deutsche ist schon nach dem Auftaktmatch unter Zugzwang, wenn er das Halbfinale noch erreichen will. Gerade über die schwache Quote beim zweiten Aufschlag (4/19 Punkten) wird er sich ärgern. Im zweiten Satz spielte dann Medvedev seine Stärken konsequent aus und fügte Zverev die zweite Niederlage binnen einer Woche zu. | Hier geht es zum Artikel

Das war es auch mit dem Liveticker für den heutigen zweiten Turniertag. Morgen geht es wieder mit der Gruppe "London 2020" unter anderem mit der Partie zwischen Rafael Nadal und Dominic Thiem weiter.

22:41 Uhr: Zverev - Medvedev - 3:6, 4:6

Medvedev serviert zum Matchgewinn. Zverev bleibt zu passiv, um selbst die Punkte zu machen und Medevedev macht keine Fehler. Mit einem Volley-Stopp holt sich der Russe drei Matchbälle, von denen er gleich den ersten mit einer krachenden Rückhand nutzt. Ein am Ende verdienter Sieg für den Russen.

22:38 Uhr: Zverev - Medvedev - 3:6, 4:5

Mit der Vorhand macht Medvedev zwei unerzwungene Fehler und bei 30:30 traut er sich sogar einen Aufschlag von unten. Das wird belohnt, weil Zverev den zweiten Volley nicht mehr ins Feld bekommt. So bringt sich Medvedev mit 5:3 in Position für den Matchgewinn. Zverev zieht den Kopf vorerst aus der Schlinge, indem er sein Aufschlagspiel durchbringt. Dazu muss er aber erneut über Einstand gehen. Mit guten ersten Aufschlägen kann er aber nochmal verkürzen. Jetzt hat es Medvedev aber bei eigenem Aufschlag in der Hand.

22:29 Uhr: Zverev - Medvedev - 3:6, 3:4

Und endlich kann Zverev auch bei Medvedevs Aufschlag mal wieder angreifen. Er startet gut mit 15:30, allerdings wehrt sich Medvedev dann gut und dreht das Spiel mit zwei Winnern wieder zu seinen Gunsten. Bei eigenem Aufschlag hat Zverev dann etwas Glück bei einem Volley, der noch auf die Linie fällt. Dann aber gewinnt Medvedev einen 27-Schläge-Ballwechsel und holt sich so zwei Breakbälle. Den ersten wehrt Zverev ab, doch dann landet eine Vorhand des Deutschen im Netz. Jetzt wird es ganz schwer.

22:20 Uhr: Zverev - Medvedev - 3:6, 3:2

Medvedev lässt aber seit Mitte des ersten Satzes bei seinen Aufschlagspielen nur noch wenig zu. Auch jetzt startet er mit zwei Service-Winnern, was es Zverev schwer macht, in die Nähe eines Breaks zu kommen. Auch innerhalb des Ballwechsels agiert Medvedev überlegt und ohne das ganz große Risiko. Leichte Fehler des Russen sind deutlich seltener geworden und so gleicht er wieder aus. Zverev wiederum ist in manchen Situationen zu zaghaft und kann so den Punkt nicht totmachen. Mit einem tollen Volley bei 30:30 rettet er sich und macht mit einem Überkopfball das Spiel zu.

22:12 Uhr: Zverev - Medvedev - 3:6, 2:1

Medvedev gibt sich bei seinem Aufschlag keine Blöße und gibt keinen Punkt ab. Zverev dagegen startet wieder mit einem Doppelfehler und muss bei 0:30 wieder eine kritische Phase überstehen. Er schafft es aber, sich zurückzukämpfen und legt wieder vor.

22:08 Uhr: Zverev - Medvedev - 3:6, 1:0

Immerhin kommt Zverev gut in den zweiten Satz rein und bringt seinen Aufschlag problemlos durch. Mit dem ersten Aufschlag kommt er zu freien Punkten und der zweite ist zumindest im Feld. Das könnte etwas Selbstvertrauen geben.

22:05 Uhr: Zverev - Medvedev - 3:6

Zverev verkürzt nochmal auf 3:5, weil dieses Mal auch der Aufschlag sitzt. Dennoch hat Medvedev die Chance, den Satz bei eigenem Aufschlag zuzumachen und nuttz diesee auch. Weil sich der Russe jetzt auf seinen ersten Aufschlag verlassen kann, bringt er das Spiel und damit den Satz mit einem Ass zu null nach Hause.

Der Aufschlag war wohl das entscheidende Kriterium in diesem ersten Satz. Zverev liegt zwar bei der Quote beim ersten Aufschlag leicht vorne (74% zu 64%), beim zweiten hat er allerdings nur fürchterliche 15% seiner Punkte gemacht. Das muss sich im zweiten Satz dringend ändern.

21:58 Uhr: Zverev - Medvedev - 2:5

Zweimal passiert Medvedev seinen Gegenüber am Netz und holt sich dann zwei Breakbälle. Doch Zverev wehrt diese unter anderem mit einem Volley-Stopp stark ab. Es geht aber noch mehrfach über Einstand, weil Medvedev keinen Ball aufgibt und viel ausgräbt. Und dann schenkt Zverev Medvedev mit zwei Doppelfehlern das Break. Im Gegenzug kommt der Deutsche wieder gut in Medvedevs Aufschlagspiel. Doch aus einem 0:30 windet sich Medvedev gut heraus und bringt das Spiel zum 5:2 mit einem Vorhand-Winner durch. Jetzt geht es für den Deutschen schon gegen den Satzverlust.

21:42 Uhr: Zverev - Medvedev - 2:3

Wieder hat Zverev Probleme, wenn er über den zweiten Aufschlag kommen muss. Weil Medvedev viel ausgräbt und Zverev irgendwann den Fehler macht, hat Medvedev wieder zwei Breakbälle. Beide setzt der Russe aber ins Netz. Und so kann sich Zverev mit etwas Glück sein Aufschlagspiel sichern. Auch Medvedev muss wieder kämpfen und über Einstand gehen. Weil Zverev aber einen schlechten Stopp spielt und den anschließenden Passierschlag verlegt, gibt es im fünften Spiel des Matches zum ersten Mal keinen Breakball gegen den Aufschläger.

21:29 Uhr: Zverev - Medvedev - 1:2

Und Zverev bleibt dran. Der Deutsche kommt in diesen ersten Ballwechseln ausgesprochen oft ans Netz und macht dabei auch die Mehrzahl der Punkte. Dann schleichen sich aber wieder Unsicherheiten beim Aufschlag ein. Gleich drei Doppelfehler macht er hintereinander und beschert Medvedev so einen Breakball. Dann kommt ein Rückhandfehler obendrauf und das frühe Break ist wieder dahin. Aber auch Medvedev agiert noch etwas unsicher bei eigenem Aufschlag und patzt teilweise haarsträubend. Wieder hat Zverev zwei Breakbälle, die Medvedev aber unter anderem mit einem Ass abwehrt. Einen weiteren Breakball wehrt der Russe mit einer Reihe von Überkopfbällen und Volleys ab. Auch die Breakbälle vier und fünf führen nicht zum Ziel, sodass Medvedev mit großer Mühe am Ende doch noch sein Spiel durchbekommt. Zverev wird sich über die ausgelassene Chance ärgern.

21:15 Uhr: Zverev - Medvedev - 1:0

Die ATP Finals sind nun auch für die deutsche Turnierhoffnung Alexander Zverev gestartet. Daniil Medvedev serviert zuerst. Beide beginnen recht verhalten und spielen noch nicht das höchste Tempo, um sich erst einmal Sicherheit zu holen. Im dritten Ballwechsel geht es dann erstmals richtig rund, als Zverev nach einem Angriffsball ans Netz kommt. Doch Medvedev erläuft den Volley-Stopp und hat das bessere Ende für sich. Doch Zverev bleibt dran und erzwingt einen Vorhand-Fehler des Russen, der ihm einen Breakball einbringt. Und Medvedev schenkt es ihm mit einem Doppelfehler. Perfekter Auftakt für den Deutschen.

21:10 Uhr: Zverev - Medvedev in Kürze

Die Spieler haben den Court der O2-Arena betreten und schlagen sich nach dem obligatorischen Münzwurf ein. In Kürze kann es also losgehen. Das gibt uns noch Zeit, kurz auf das zwischenzeitliche Tagesgeschehen zurückzublicken. Nachdem Novak Djokovic Diego Schwartzman beim 6:3, 6:2-Erfolg nur wenige Chancen gelassen hatte, fand die zweite Doppelbegegnung des Tages statt. Darin setzten sich Pavic/Soares mit 6:7, 6:1, 10:4 gegen Melzer/Roger-Vasselin durch.

21:00 Uhr: Zverev - Medvedev in Kürze

Willkommen zurück im Liveticker von Eurosport.de am zweiten Turniertag der ATP Finals. Gleich startet Alexander Zverev in das Turnier. Die Auftaktpartie für den deutschen Tennisstar ist gleich eine Hammer-Begegnung. Mit Daniil Medvedev wartet ein schwerer Brocken auf Zverev. Erst vergangene Woche standen sich die beiden Spieler im Finale des Masters von Paris-Bercy gegenüber. Zverev zog knapp den Kürzeren. Nun hat er die Möglichkeit zur Revanche.

16:50 Uhr: Zverev - Medvedev ab 21 Uhr

Nach dem souveränen Sieg gegen Schwartzman setzt sich Djokovic zunächst an die Spitze der Gruppe "Tokio 1970". Die zweite Partie der ersten Gruppe findet am Abend ab 21 Uhr statt. Dann trifft Alexander Zverev zum Auftakt auf Daniil Medvedev, gegen den er erst vergangene beim Finale des Masters von Paris-Bercy in drei Sätzen verlor. Jetzt bietet sich dem Deutschen direkt die Chance zur Revanche. Der Liveticker von Eurosport.de meldet sich pünktlich zu dem Match wieder zurück.

16:32 Uhr: Djokovic - Schwartzman - 6:3, 6:2

Dann ist es geschafft. Novak Djokovic gewinnt zum Auftakt in die ATP Finals mit 6:3, 6:2 gegen Diego Schwartzman. Nach einem etwas stotternden Start fand Djokovic immer besser ins Spiel und zeigte gerade im zweiten Satz eine überzeugende Leistung.

Djokovic macht es ganz souverän. Mit Aufschlag-Winnern holt sich Djokovic drei Matchbälle, von denen er den ersten mit einem Doppelfehler noch liegen lässt. Beim zweiten spielt Schwartzman einen Passierball auf die Linie. Versuch drei sitzt dann aber. Mit einem Volley beendet Djokovic die Partie.

16:29 Uhr: Djokovic - Schwartzman - 6:3, 5:2

Djokovic gibt sich bei eigenem Aufschlag keine Blöße. Der Serbe serviert weiter gut und arbeitet so die Punkte nach und nach ab. Schwartzman muss schon gegen den Matchverlust servieren und wirkt auch nicht mehr unbedingt so, als glaube er noch an die Wende. Djokovic vertagt die Entscheidung aber noch, weil er eine Rückhand ins Netz setzt. Dennoch hat er jetzt bei eigenem Aufschlag die Chance, den Sack zuzumachen.

16:22 Uhr: Djokovic - Schwartzman - 6:3, 4:1

Schwartzman hat erkannt, dass er mehr Risiko gehen muss, um eine Chance zu haben. Er versucht, noch aktiver auf die Bälle zu gehen, aber Djokovic hat fast immer einen Konter parat. Dazu kann sich der Serbe heute auf seinen Aufschlag verlassen und steht bereits bei fünf Assen. So kommt Schwartzman nicht mehr wirklich in die Nähe eines Breaks. Und auch beim Aufschlag des Argentiniers macht Djokovic wieder Druck. Gerade beim zweiten Aufschlag kann Djokovic die Kontrolle des Ballwechsels übernehmen und holt sich einen Breakball. Dann patzt Schwartzman mit der Vorhand und muss schon fast an ein kleines Wunder glauben, will er diese Partie noch drehen.

16:11 Uhr: Djokovic - Schwartzman - 6:3, 2:1

Djokovic diktiert jetzt ganz klar das Geschehen. Der Serbe hat nun mehr freie Punkte als zu Beginn, weil er die Breite des Platzes sehr gut ausnutzt. Mit einem Vorhand-Winner gegen die Laufrichtung und einem Ass bestätigt er das Break. Schwartzman läuft auch bei eigenem Aufschlag oft nur noch hinterher und kann selbst kaum aktiv werden. Bei 15:15 hat Schwartzman Glück, dass Djokovic eine Vorhand longline verschlägt. Dadurch und mit seinem ersten Ass kann er auf 1:2 verkürzen.

16:03 Uhr: Djokovic - Schwartzman - 6:3, 1:0

Schwartzman muss gleich zu Beginn des zweiten Satzes um sein Aufschlagspiel kämpfen. Weil Djokovic taktisch clever spielt und Schwartzman mit platzierten Schlägen in der Defensive hält, hat er gleich wieder Breakball. Der Serbe lockt Schwartzman ans Netz, überlobt ihn und holt sich dann mit einem Schmetterball das Break.

15:55 Uhr: Djokovic - Schwartzman - 6:3

Djokovic holt sich einen tollen 28-Schläge-Ballwechsel und damit ein 0:30. Doch Schwartzman kontert zunächst unter anderem mit klugem Angriffsspiel und macht die folgenden drei Punkte. Nach zwei Fehlern hat Djokovic dann aber doch Breakball. Schwartzman versucht es mit einem Netzangriff und hat großes Glück, als Djokovics Passierschlag von der Netzkante ins Aus fliegt. Im zweiten Anlauf holt sich der Djoker dann mit einem Vorhand-Winner das Break und serviert zum Satzgewinn. Der Serbe gewinnt die wichtigen langen Rallyes, aber Schwartzman hält mit tollem Tennis dagegen. Als eine Vorhand des kleinen Argentiniers knapp ins Aus geht, hat Djokovic Satzball und nutzt diesen mit einem Service-Winner. Nach 41 Minuten geht der erste Satz mit 6:3 an Djokovic.

15:41 Uhr: Djokovic - Schwartzman - 4:3

Schwartzman arbeitet viel für seine Punkte und bewegt Djokovic über den ganzen Platz, der aber fast alle Bälle noch ausgräbt. Hinzu kommt, dass Schwartzman nur etwa die Hälfte der ersten Aufschläge ins Feld bringt und sich so nur wenige Vorteile verschaffen kann. Dennoch gleicht der Argentinier zunächst wieder aus. Nach einem misslungen Stopp von Djokovic wird es bei 15:30 kurz wieder brenzlig, doch mit einem Volley-Stopp entschärft der Djoker die Situation wieder und macht das Spiel mit einem Vorhand-Winner zu.

15:31 Uhr: Djokovic - Schwartzman - 3:2

Doch auch Schwartzman patzt jetzt. Den Argentinier verlässt der Aufschlag, es kommen nur wenige erste und nach einem Doppelfehler hat Djokovic bei 15:40 zwei Breakbälle. Den ersten vergibt er noch, doch dann holt sich der Serbe das Break zurück. Auffällig ist, dass Djokovic Schwartzman oft versucht, in der Rückhandecke zu halten, um im richtigen Moment den Platz auf der freien Vorhandseite zu nutzen. Der kurze Durchhänger des Serben scheint überwunden und so sichert er sich ohne Punktverlust die erneute Führung.

15:24 Uhr: Djokovic - Schwartzman - 1:2

Auch Schwartzman sichert sich sein erstes Aufschlagspiel ohne größere Schwierigkeiten. Der Argentinier ist in der Anfangsphase der etwas aktivere Spieler, während sich Djokovic erst einmal etwas Sicherheit holt und das Risiko noch etwas scheut. Zwei zu weite Rückhände des Serben bringen den Ausgleich, ehe er wieder selbst serviert. Doch auch hier leistet er sich ein paar Fehler und sieht sich der ersten kritischen Situation gegenüber, als es nach einem Doppelfehler 0:30 steht. Nach einem weiteren Fehler hat Schwartzman zwei Breakbälle, von denen er den zweiten nutzt. Ein frühes Break für den Argentinier.

15:17 Uhr: Djokovic - Schwartzman - 1:0

Djokovic eröffnet das Match und kommt perfekt rein in die Partie. Zu null sichert er sich sein Aufschlagspiel, indem er zum Ende zwei Asse serviert.

15:15 Uhr: Djokovic - Schwartzman - 0:0

Die Spieler sind gleich mit dem Einschlagen fertig, dann startet für sie das Turnier. Djokovic geht sicherlich als Favorit in diese Partie, den aufstrebenden Schwartzman darf man aber nicht unterschätzen. Der Argentinier spielt seine mit Abstand beste Saison und bewies bereits, dass er bei den ganz Großen mithalten kann.

Für das Turnier aber ist auch Djokovic nicht der große Favorit, obwohl bereits feststeht, dass der Serbe das Jahr als Nummer eins beenden wird. Das internationale Eurosport-Panel hat abgestimmt und einen überraschenden Favoriten auserkoren. Wer das ist, könnt ihr hier nachlesen.

15:10 Uhr: Rückblick | Nadal und Thiem starten stark

Bevor es mit Djokovic gegen Schwartzman losgeht, erlaubt die Zeit noch einen Blick auf den gestrigen Auftakttag der ATP Finals. Dort erwischten Rafael Nadal und Dominic Thiem einen Start nach Maß. Nadal ließ Andrey Rublev nur wenige Chancen und gewann in nur 78 Minuten mit 6:3, 6:4.

Highlights: Nadal dominiert beim Auftakt in London

14:55 Uhr: Granollers/Zeballos - Venus/Peers - 7:6, 7:5

Gerade ist das erste Doppel-Match dees Tages zu Ende gegangen. Granoller/Zeballos haben sich in einer hochspannenden und umkämpften Partie mit 7:6, 7:5 gegen Peers/Venus durchgesetzt. Mit einem Rückhand-Winner auf den Aufschlag sicherte Granollers den Sieg für das spanisch-argentinische Doppel.

Damit steht dem Auftaktmatch des Weltranglistenersten Novak Djokovic gegen Diego Schwartzman nichts mehr im Weg. Um ca. 15:15 Uhr werden die Spieler auf dem Platz erwartet.

INFO - Herzlich willkommen

Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Tag der ATP Finals in London. Um 15:00 Uhr geht es mit dem ersten Einzelmatch zwischen dem Weltranglistenersten Novak Djokovic und Diego Schwartzman los. Tino Harth-Brinkmann wird Euch hier im Liveticker durch den Tag begleiten. Am Abend greift auch Alexander Zverev ins Geschehen in der o2-Arena ein. Die deutsche Nummer eins bekommt es in seiner Auftaktpartie mit dem Russen Daniil Medvedev zu tun.

Highlights: Nadal dominiert beim Auftakt in London

