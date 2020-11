Bei den ATP Finals in London steht der zweite Spieltag der "Gruppe Tokio 1970" auf dem Programm.

Zunächst treffen die beiden Verlierer des ersten Spieltags, Alexander Zverev und Diego Schwartzman aufeinander. Ein Sieg ist Pflicht für beide Spieler.

Am Abend kommt es dann zum Showdown der Gruppenfavoriten.

Medvedev fordert den Weltranglistenersten Djokovic heraus.

Hier berichten wir im Liveticker vom Geschehen in London.

Alle Spiele und Ergebnisse:

13:00 Uhr: Pavic (CRO)/Soares (BRA) - Granollers (ESP)/Zeballos (ARG) 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 8:10

Zverev (GER) - Schwartzman (ARG) 19:00 Uhr: Peers (AUS)/Venus (AUS) - Melzer (AUT)/Roger-Vasselin (FRA)

Peers (AUS)/Venus (AUS) - Melzer (AUT)/Roger-Vasselin (FRA) 21:00 Uhr: Djokovic (SRB) - Medvedev (RUS)

17:12 Uhr: Zverev - Schwartzman 6:3, 4:6

Zwei Satzbälle für Schwartzman! Zverev spielt nicht präzise in diesen Minuten, und das rächt sich. Der Argentinier schlägt zu und holt sich den zweiten Satz mit 6:4. Puh, Zverev muss sich jetzt mal sammeln ...

17:08 Uhr: Zverev - Schwartzman 6:3, 4:5

Man muss seinen Hut ziehen vor Schwartzman. Der Argentinier spürt natürlich ganz genau, dass er nicht in Bestform ist und einem stärkeren Kontrahenten gegenübersteht. Dennoch glaubt er an seine Chance und geht hier auch mit 5:4 in Führung.

17:03 Uhr: Zverev - Schwartzman 6:3, 4:4

Game Zverev - der 23-Jährige serviert klasse, bringt das Spiel zu null durch. Damit gehen wir in die Crunch Time dieses zweiten Satzes. Der Druck liegt beim Argentinier.

17:00 Uhr: Zverev - Schwartzman 6:3, 3:4

Respekt! Schwartzman lässt Zverev jetzt laufen, spielt präzise in die Ecken. So auch beim Spielball zum 4:3, den er mit der Rückhand longline platziert. Kippt die Partie doch noch einmal?

16:57 Uhr: Zverev - Schwartzman 6:3, 3:3

Hoppla! Zverev wankt plötzlich wieder, Schwartzman greift zu und gleicht per Break zum 3:3 aus. Mann muss aber festhalten: Wir erleben eine alles andere als hochklassige Begegnung hier in der o2-Arena.

16:52 Uhr: Zverev - Schwartzman 6:3, 3:2

Immerhin: Schwartzman bleibt dran, wehrte die Breakchance für Zverev ab und verkürzt auf 2:3. Dennoch sind die Machtverhältnisse auf dem Court klar, Zverev diktiert das Geschehen und es wäre eine Riesenüberraschung, wenn er das nicht nach Hause bringt heute.

16:41 Uhr: Zverev - Schwartzman 6:3, 2:1

Schwartzman verzieht die Vorhand - ein Fehler mit Folgen, denn Zverev holt sich somit das Break zum 2:1 im zweiten Satz. Der Weltranglistensiebte hat das Tempo wieder spürbar angezogen. Dennoch wäre es extrem leichtsinnig, jetzt nachzulassen. Noch ist das Ding nicht durch ..

16:26 Uhr: Zverev - Schwartzman 6:3, 0:1

Schwartzman verhindert hier den nächsten Nackenschlag und kämpft sein Aufschlagspiel durch. Extrem wichtiges Spiel für den Argentinier, der mit dem Satzrückstand im Rücken nun noch mehr unter Druck steht.

16:19 Uhr: Zverev - Schwartzman 6:3

Satz eins geht an Alexander Zverev, der nach 39 Minuten sein Spiel zum 6:3 durchbringt - wenn auch mit Mühe. Schwartzman geht 40:15 in Führung, lässt dann aber beide Breakmöglichkeiten liegen.

16:10 Uhr: Zverev - Schwartzman 5:2

Ganz schlechtes Aufschlagspiel von Schwartzman. Zverev ist da und kommt relativ problemlos zum 4:2. Läuft jetzt für den Deutschen, der ein Zu-null-Aufschlagspiel nachschiebt und bei 5:2 dicht vor dem Satzgewinn steht.

16:02 Uhr: Zverev - Schwartzman 3:2

25 Minuten gespielt, Zverev führt in einer noch etwas wilden Partie mit 3:2 gegen die Nummer neun der Welt. Noch ist nicht abzuschätzen, wohin die Reise für den Hamburger geht ...

15:57 Uhr: Zverev - Schwartzman 2:2

Stark! Zverev returniert hervorragend, zwingt Schwartzman zu Fehlern und kommt so zum Rebreak. Alles wieder offen in dieser Partie.

15:51 Uhr: Zverev - Schwartzman 1:2

Schwartzman macht das beim Return extrem clever und kommt zum ersten Break dieser Begegnung. Der Argentinier profitiert aber auch von einem Doppelfehler Zverevs, der ihm die 40:15-Führung bescherte.

15:48 Uhr: Zverev - Schwartzman 1:1

Zverev hat schon die erste Möglichkeit zum Break, setzt die Vorhand aber ins Netz. Schwartzman hält mit gut getimeten Grundlinienschlägen dagegen und bringt sein Service zum 1:1 durch.

15:41 Uhr: Zverev - Schwartzman 1:0

Game Zverev. Der 23-Jährige startet ganz brauchbar in die Partie, versucht es auch mit Serve and volley. Lässt sich gut an für den ATP-Finals-Champion von 2018.

15:33 Uhr: Zverev - Schwartzman 0:0

Die beiden Profis schlagen sich ein. Schwartzman spielt im roten Dress, Zverev in weiß. Von der Papierform her ist der Deutsche als Nummer sieben der Welt in der Favoritenrolle, der Argentinier ist derzeit an Rang neun notiert

15:25 Uhr: Direkter Vergleich unentschieden

Der direkte Vergleich steht bei 2:2, wobei Zverev das bis dato letzte Duell vor wenigen Wochen im Finale von Köln klar mit 6:2, 6:1 für sich entscheiden konnte. Der Hamburger geht auch als Favorit in diese Partie.

INFO - Herzlich willkommen

Hallo und herzlich willkommen zum vierten Turniertag der ATP Finals in London. Los geht es heute im Liveticker mit der Partie zwischen Alexander Zverev und Diego Schwartzman, die Tobias Laure für Euch ab ca. 15:30 Uhr live begleitet.

