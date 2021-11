Alexander Zverev peilt seinen zweiten Titel bei den ATP Finals nach 2018 an.

Damals bezwang der Hamburger im Endspiel Novak Djokovic.

Der Serbe gewann das Saisonfinale wiederum fünfmal, der bis dato letzte Erfolg liegt allerdings schon sechs Jahre zurück (2015).

Das Match findet am Samstag, 20. November in der Pala Alpitour von Turin statt - entweder ab 14:00 Uhr in der Afternoon Session oder ab 21:00 Uhr in der Evening Session.

ATP Finals: Zverev - Djokovic live im TV

Das Match zwischen Alexander Zverev und Novak Djokovic ist live im TV bei Sky zu sehen. Los geht es am Samstag, 20. November. Mit am Mikrofon wird neben Kommentator Marcel Meinert auch Patrik Kühnen sein, der während seiner Karriere an der Seite von Boris Becker dreimal den Davis Cup gewann.

ATP Finals: Zverev - Djokovic im Livestream

Die Partie zwischen Alexander Zverev und Novak Djokovic könnt Ihr auch in voller Länge im Livestream in der App bei Sky Go verfolgen.

ATP Finals: Zverev - Djokovic live im Liveticker

Bei Eurosport.de bieten wir Euch einen Liveticker zum Halbfinale zwischen Alexander Zverev und Novak Djokovic. Hier gibt es auch alle News zum Turnier und Highlights aller Spiele.

ATP Finals: Zverev nach Sieg gegen Hurkacz im Halbfinale

Alexander Zverev steht nach einem souveränen 6:2, 6:4-Erfolg gegen Hubert Hurkacz im Halbfinale der ATP Finals von Turin. Der 24-Jährige beendete die Rote Gruppe nach Erfolgen gegen Matteo Berrettini und Hurkacz sowie einer Niederlage gegen US-Open-Champion Daniil Medvedev auf Rang zwei. | Zum Bericht

