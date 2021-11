Berrettini hatte am Sonntag in seiner ersten Vorrundenpartie gegen die deutsche Nummer eins Alexander Zverev wegen Beschwerden an der Bauchmuskulatur aufgeben müssen, bis zuletzt aber um seinen Verbleib im Turnier gekämpft.

"Zu sagen, dass ich traurig bin, würde meiner Stimmung nicht gerecht werden", schrieb der Römer: "Ich fühle mich einer Sache beraubt, die ich mir mit jahrelanger Anstrengung und Schweiß erarbeitet habe."

