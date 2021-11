Tennis

ATP Finals Turin: Alexander Zverev - Novak Djokovic - die Highlights des Halbfinals von Turin im Video

Mit einer überragenden Vorstellung gegen Novak Djokovic zieht Alexander Zverev ins Finale der ATP Finals in Turin ein. In zwei Stunden und 28 Minuten gewinnt der Olympiasieger 7:6 (7:4), 4:6, 6:3. Wie in Tokio schlägt Zverev im Halbfinale die Nummer eins der Welt. Am Sonntag trifft der 24-Jährige im Endspiel im Pala Alpitour auf den Titelverteidiger Daniil Medvedev.

00:01:14, vor einer Stunde