Dabei ließ der Russe in den drei Sätzen und exakt zwei Stunden keinen einzigen Breakball zu, machte 83 Prozent der Punkte nach erstem Aufschlag und sagte, er habe sich gegen den starken Return-Spieler "kaum unter Druck" gefühlt.

Doch auch Medvedev selbst konnte den Polen über das gesamte Match nur in zwei Service-Games in Bedrängnis bringen, schlug aber beide Male gnadenlos zu. "Ich hatte nur bei zwei Aufschlagspielen von Hubert Breakbälle und habe glücklicherweise beide genutzt", sagte Medvedev nach dem Match und erklärte: "Es ist wirklich schwer, hier zu spielen. Sobald du einen guten Schlag machst, ist der Punkt quasi vorbei."

Allerdings schob Medvedev die Schuld für die Bedingungen nicht allein auf der Belag: "Ich glaube nicht, dass es allein die Oberfläche ist. Wahrscheinlich ist das die gleiche wie in London", vermutete die Nummer zwei der Welt und analysierte: "Ich denke, es ist die Kombination mit der trockenen Luft. Der Ball fliegt sehr schnell durch die Luft."

Daher spiele Taktik in Turin keine bedeutende Rolle, meinte er.

Obwohl dem Vorjahressieger schnelle Plätze grundsätzlich entgegenkommen, schob er die Favoritenrolle in Turin von sich. Der schnelle Platz käme anderen Spielern mehr entgegen, glaubt Medvedev. "Ich weiß, ich habe vergangenes Jahr in London gewonnen und es waren zwar die ATP Finals, aber alles ist anders. Der Austragungsort, das Hotel."

Hinsichtlich einer Titelverteidigung stapelt Medvedev aufgrund der Gegebenheiten daher tief. Trotz 23 Siegen aus den zurückliegenden 26 Spielen glaubt der Moskauer: "Ich habe das Gefühl, dass es in Turin einen neuen Gewinner geben könnte."

Von den Finals-Teilnehmern in Turin haben neben dem Russen auch Novak Djokovic (2008 und 2012-2015), Stefanos Tsitsipas (2019) und Alexander Zverev (2018) die ATP Finals in der Vergangenheit schon gewinnen können.

Der an Position drei gesetzte Deutsche ist der nächste Gegner von Medvedev in der roten Gruppe. Der Weltranglisten-Zweite und der Weltranglisten-Dritte treffen in ihrem zweiten Gruppenspiel am Dienstag (14:00 Uhr im Liveticker ) aufeinander.