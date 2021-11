Tennis

ATP Finals Turin: Matteo Berrettini muss gegen Alexander Zverev unter Tränen aufgeben

In seinem Auftaktmatch liefert sich Matteo Berrettini bei den ATP Finals in Turin einen hochklassigen ersten Satz mit Alexander Zverev, den der Deutsche im Tiebreak für sich entscheiden kann. Dann der Schock: Beim Stand von 0:1 im zweiten Satz aus Sicht des Italieners, verletzt sich Berrettini an den Bauchmuskeln und muss sich behandeln lassen. Kurz darauf ist klar: Der Lokalmatador muss aufgeben.

00:01:21, vor 13 Minuten