Der 22-Jährige hatte im Juli die Turniere in Bastaad (Schweden), Gstaad (Schweiz) und Kitzbühel (Österreich) gewonnen.

"Zwei in Serie ist etwas, dass viele Spieler vor einem geschafft haben", so der Norweger bei "Eurosport.co.uk". "Man ist in guter Form und spielt gut. Ich sage nicht, dass das einfach ist, aber wenn man ein Turnier gewinnt, erntet man den Respekt seiner Kollegen und geht mit viel Selbstbewusstsein in das nächste."

Er fügte hinzu: "Aber die dritte Woche ist härter, weil man mental und körperlich nachlässt. Aber ich bin stark geblieben. In Kitzbühel hatte ich auch etwas Glück und auf dem Weg zum Titelgewinn ein paar Matchbälle abgewehrt. Drei Siege in Serie sind etwas, an das ich mich immer erinnern werde."

Ruud, der in Rafael Nadals Tennisakademie trainiert, bezeichnet den Spanier als ein Vorbild. "Alle Spieler jagen die Art von Status, wenn deine Gegner dich in gewisser Weise fürchten. Wenn ich erreichen kann, dass die Spieler nur einen kleinen Teil ihrer Gefühle für Nadal auf Sand auch für mich haben werden, bin ich zufrieden", machte er deutlich.

Die ehemalige Nummer eins der Welt bei den Junioren wird von seinem Vater Christian trainiert. "Ich verdanke ihm eine Menge. Mein Erfolg kam durch ihn zustande", sagte er. "Als ich jünger war, war er ziemlich streng mit mir. Aber es hat sich gelohnt."

