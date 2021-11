Zwei Stunden und 29 Minuten lang standen sich Medvedev und Sinner gegenüber, dabei sah es zunächst nach einer schnellen Angelegenheit aus.

Der US-Open-Champion aus Russland dominierte den ersten Satz nach Belieben und verpasste Sinner mit 6:0 die Höchststrafe. Ganze 25 Minuten waren bis dahin gespielt.

Dann aber steigerte sich der 20-Jährige unter den frenetischen Anfeuerungen des Publikums und zwang Favorit Medvedev zweimal in den Tiebreak.

Am Ende hatte der Russe dann die besseren Nerven, wehrte zwei Matchbälle ab und baute seine Siegesserie bei den ATP Finals auf acht Siege aus.

Medvedev stand bereits vor Beginn der Begegnung als Sieger der Roten Gruppe fest. Zweiter wurde Alexander Zverev, der am Nachmittag Hubert Hurkacz mit 6:2, 6:4 schlug

Der Ticker der Partie zum Nachlesen:

Medvedev - Sinner 6:0, 6:7 (5:7), 7:6 (10:8)

Da ist es (doch noch) passiert: Daniil Medvedev wahrt die weiße Weste und feiert seinen achten Sieg in Serie bei den ATP Finals. Der Titelverteidiger gewinnt den Tiebreak im dritten Satz gegen Jannik Sinner mit 7:5 und setzt sich damit 6:0, 6:7 (5:7), 7:6 (10:8) durch.

Medvedev - Sinner 6:0, 6:7 (5:7), 6:6 (6:6)

Wahnsinn - Medvedev hat bei 5:6 matchball gegen sich und feuert dann den zweiten Aufschlag mit 201 km/h übers Netz. Matchball abgewehrt.

Medvedev - Sinner 6:0, 6:7 (5:7), 6:6 (4:2)

Medvedev kommt besser rein in den Tiebreak, aber Sinner lässt sich nicht abschütteln - und hat das Publikum im Rücken.

Medvedev - Sinner 6:0, 6:7 (5:7), 6:6

Bleibt Sinner bei 5:6 cool und schafft den Sprung in den Tiebreak? Ja, er macht's. Brenzlig ist es bei 30:30, doch der Italiener serviert ein Ass. Und dann setzt Medvedev den nächten Return ins Netz. Wieder Tiebreak - was für eine Spannung in Turin.

Medvedev - Sinner 6:0, 6:7 (5:7), 5:4

Medvedev ist zurück im Geschäft. Der russe schafft das Re-Break, kommt auf 4:4 heran - und liefert dann dieses unfassbare Aufschlagspiel ab. Ganze 54 (!) Sekunden benötigt der Favorit, um hier auf 5:4 zu stellen. Damit steht Sinner nun vor der Aufgabe, gegen den Matchverlust zu servieren.

Medvedev - Sinner 6:0, 6:7 (5:7), 2:3

Doppelfehler Medvedev, Break Sinner - die Halle tobt. Aber was macht der Champion denn da? Beim zweiten Aufschlag geht er voll auf Risiko, serviert mit 205 km/h (!) nach außen. Der Ball aber ist im Aus, Sinner hat bei 3:2 einen Break-Vorteil. Eine völlig unerwartete Wendung, die dieses Match hier nimmt.

Medvedev - Sinner 6:0, 6:7 (5:7), 2:1

Offener Beginn im dritten Satz. Medvedev, der bei Service vorlegen muss, bleibt seiner Linie treu und führt mit 2:1. Es bleibt aber dabei: Sinner jetzt auf ganz anderem Niveau unterwegs als noch in Satz eins. Der Italiener glaubt an seine Chance - und das sieht man in jedem Ballwechsel.

Medvedev - Sinner 6:0, 6:7 (5:7)

Riesenjubel im Pala Alpitour von Turin. Sinner spielt einen bärenstarken Tiebreak. Der 20-Jährige ist agil, sucht den Weg ans Netz, spielt saubere Volleys. Mit 7:5 holt sich Sinner den Tiebreak und zwingt Medvedev in den dritten Satz.

Medvedev - Sinner 6:0, 6:6

Wer hätte das gedacht - aber wir bekommen einen Tiebreak. Sinner hat den komplett desaströsen ersten Satz vergessen lassen und hofft nun auf einen Entscheidungssatz.

Medvedev - Sinner 6:0, 4:5

Respekt, Jannik Sinner. Der Nachrücker bietet Medvedev weiter die Stirn in diesem zweiten Satz. Beim Service bleibt er fokuzssiert, auch wenn der Weltranglistenzweite vehement auf das Break geht. Dennoch führt Sinner jetzt mit 5:4 und darf sogar auf einen dritten Satz hoffen.

Medvedev - Sinner 6:0, 3:3

Wie cool ist dieser Medvedev? Die Fans sind da, feuern Sinner an, der das Momentum auf seiner Seite hat. Interessiert den Russen alles nicht. Der Titelverteidiger kommt mit dem Re-Break und dem Spielgewinn wieder auf 3:3 heran.

Medvedev - Sinner 6:0, 1:3

Er ist jetzt drin in der Partie. Sinner hält auch das zweite Spiel im zweiten Satz und geht nun dazu über, Medvedev beim Return zu ärgern. Der Youngster spielt nun wesentlich druckvoller, nutzte die Fläche und schickt Medvedev in die Ecken. Zwei Breakchancen für den Italiener. Die kann er nicht nutzen - aber wenige Augenblicke später ist es soweit: Break für Sinner, erster Aufschlagspielverlust für Medvedev in diesem Turnier.

Medvedev - Sinner 6:0, 0:1

Sinner ballt die Faust, nimmt das Publikum mit. Der 20-Jährige muss zwar gleich wieder einen Breaball abwehren, dann aber kämpft er das Spiel mit zwei guten Aufschlägen durch und kommt erstmals aufs Scoreboard.

Medvedev - Sinner 6:0

Medvedev spielt die Rückhand lässig als Cross - der Winner zum 6:0. Ganze 25 Minuten dauert das einseitige Geschehen bislang an. Sinner kann einem fast leidtun.

Medvedev - Sinner 5:0

Medvedev bringt alles, aber auch wirklich alles, zurück beim Return. Der 24-Jährige ist Sinner in allen Belangen überlegen. Die italienischen Fans bekommen so gut wie keine Möglichkeit, gelungene Aktionen des Südtirolers zu bejubeln.

Medvedev - Sinner 4:0

Doppel-Break, 4:0-Führung, dominanter Auftritt. Medvedev demonstriert wieder einmal seine Extraklasse. Sinner bekommt keinen Fuß auf den Boden. Der Italiener versucht es sogar mit Serve-and-volley, ein Mittel gegen den Weltranglistenzweiten hat er aber noch nicht gefunden.

Medvedev - Sinner 2:0

Standesgemäßer Auftakt für den haushohen Favoriten. Medvedev treibt Sinner mit der Vorhand von der Grundlinie in die Ecken - und holt sich das frühe Break zum 1:0. Bei eigenem Aufschlag legt der Russe nach und hat hier erstmal alles im Griff.

