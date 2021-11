Bei den ATP Finals im Turiner Pala Alpitour beginnt mit den Halbfinals die heiße Phase.

Besonders das Kräftemessen zwischen dem Weltranglistenersten Novak Djokovic und Olympiasieger Alexander Zverev zieht die Tennis-Welt in ihren Bann.

"Ich habe gegen Novak in diesem Jahr bei jedem großen Hartplatz-Turnier gespielt", so die Nummer drei der Welt aus Deutschland. Einen klaren Favoriten gibt es nicht, wenngleich Djokovic bessere Chancen auf den Einzug ins Finale eingeräumt werden.

Der Serbe verpasste in diesem Jahr zwar den angepeilten Grand Slam durch die Endspiel-Niederlage bei den US Open, rehabilitierte sich aber mit dem Titel beim ATP Masters in Paris-Bercy.

Hier gibt es die Partie Zverev gegen Djokovic im Liveticker:

Perfekte Generalprobe für Djokovic

Novak Djokovic hat zum Abschluss der Gruppenphase Cameron Norrie mit 6:2, 6:1 vom Platz gefegt und damit eine perfekte Generalprobe für das Halbfinale gegen Alexander Zverev hingelegt. Ganze 66 Minuten dauerte die Begegnung im Turiner Pala Alpitour. | Zum Bericht

Zverev mit frecher Ansage vor Djokovic-Duell

"Wir machen langsam eine Gewohnheit daraus, in den späten Runden großer Wettbewerbe aufeinanderzutreffen. Ich denke, es wird auch jetzt wieder eine unterhaltsame Angelegenheit", erklärte Zverev im Vorfeld der Partie . Und der Hamburger ging sogar noch einen Schritt weiter: "Ich habe jetzt noch zwei (!) Matches vor mir." Die Mission ist also klar: Zverev will ins Finale - und zum zweiten Mal die ATP Finals gewinnen.

Djokovic führt im direkten Vergleich

Zehn Mal standen sich Djokovic und Zverev bislang gegenüber. Die Nummer eins der Welt führt mit 7:3 und hat auch in dieser Saison drei von vier Partien gegen den Deutschen für sich entschieden. Zverev einziger Sieg in diesem Jahr gegen Djokovic kam im Halbfinale der Olympischen Spiele von Tokio zustande. "Einer meiner emotionalsten Siege", sagte der 24-Jährige bei Eurosport. Das bis dato letzte Duell wiederum ging an Djokovic, der im Halbfinale der US Open in fünf Sätzen die Oberhand behielt.

INFO - Herzlich willkommen

Tobias Laure begleitet für Euch das Halbfinale der ATP Finals zwischen Alexander Zverev und Novak Djokovic hier im Liveticker. Los geht es um 21:00 Uhr - viel Spaß dabei.

