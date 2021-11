Die besten acht Spieler des Jahres messen sich bei den ATP Finals in Turin. Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas. Andrey Rublev, Matteo Berrettini, Casper Ruud und Hubert Hurkacz kämpfen um den Titel.

Die acht Spieler sind in zwei Vierergruppen unterteilt. Die besten Zwei jeder Gruppe erreichen das Halbfinale, wo es im K.o.-System weitergeht.

Heute stehen die ersten Matches auf dem Programm. Zunächst spielt Medvedev gegen Hurkacz, dann Zverev gegen Berrettini.

Hier gibt es die Matches bei den ATP Finals in Turin im Liveticker.

Matches des Tages:

Jetzt: Daniil Medvedev (RUS) - Hubert Hurkacz (POL) - 6:7 (5:7)

Daniil Medvedev (RUS) - Hubert Hurkacz (POL) - 6:7 (5:7) ab 21:00 Uhr: Alexander Zverev (GER) - Matteo Berrettini (ITA)

15:16 Uhr - Medvedev - Hurkacz - 6:7, 3:0

Medvedev agiert jetzt insgesamt auch mutiger als noch im ersten Durchgang. Der Weltranglisten-Zweite sucht die Grundlinien, und es wird belohnt. Zu null holt er sich sein Service zum 3:0.

15:13 Uhr - Medvedev - Hurkacz - 6:7, 2:0

Medvedev gewinnt sicher sein erstes Spiel im zweiten Satz. Anschließend patzt Hurkacz zunächst mit der Vor- und dann in der Rückhand. Zum ersten Mal überhaupt heute hat ein Spieler Breakchancen, und es ist Medvedev. Und bei der zweiten drängt der Russe seinen Gegner in die Defensive und punktet zum 2:0.

15:04 Uhr - Medvedev - Hurkacz - 6:7

Der Crossball von Medvedev segelt ins Aus. Und damit holt sich Hurkacz den ersten Satz mit 7:5 im Tiebreak. Das ist durchaus eine Überraschung, aber es ist nicht unverdient. Hurkacz hat sehr mutig agiert in diesem Satz und wurde dafür belohnt.

15:02 Uhr - Medvedev - Hurkacz - 6:6

Hurkacz bleibt mutig, kommt wieder ans Netz vor und verwandelt den Rückhandvolley zum 5:2. Kurz darauf holt sich der Pole vier Satzbälle. Den ersten wehrt Medvedev mit einem sehr guten Return ab. Beim zweiten verzieht Hurkacz den Return. Beim dritten punktet Medvedev mit starkem Aufschlag.

14:59 Uhr - Medvedev - Hurkacz - 6:6

Durch einem Vorhandfehler gibt Hurkacz das Minibreak wieder aus der Hand. Anschließend überzeugt der Außenseiter aber erneut am Netz und verwandelt schließlich mit dem Passierball zum 4:2 beim Seitenwechsel.

14:57 Uhr - Medvedev - Hurkacz - 6:6

Das war ganz stark von Hurkacz. Er erläuft noch einen guten Stopp von Medvedev, wird anschließend zur Wand am Netz und macht den Punkt. Erstes Minibreak für den Polen zum 2:0 im Tiebreak. Medvedev verwandelt anschließend mit der Rückhand zum 1:2.

14:54 Uhr - Medvedev - Hurkacz - 6:6

Hurkacz hat im Eiltempo sein Service zum 6:5 gewonnen, sodass es für Medvedev jetzt wieder bei eigenem Aufschlag gegen den Satzverlust geht. Wieder lässt der Pole allerdings die eine oder andere Möglichkeit mit einem unerzwungenen Fehler liegen. Satz eins geht in den Tiebreak.

14:49 Uhr - Medvedev - Hurkacz - 5:5

Beim Stand von 30:30 schnuppert Hurkacz kurz am Satzball, vergibt dann aber eine Chance mit der Vorhand von der T-Linie. Beim Spielball serviert Medvedev stark und verwandelt mühelos mit dem Smash am Netz.

14:44 Uhr - Medvedev - Hurkacz - 4:5

Hurkacz erfüllt seine Pflicht weiterhin souverän. Mit einem exakt platzierten Vorhandlongline verwandelt der Pole den Spielball zum 5:4. Und damit steht Medvedev gleich etwas unter Druck. Er muss sein Service durchbringen, um im Satz zu bleiben.

14:40 Uhr - Medvedev - Hurkacz - 4:4

Wieder hat Medvedev keinerlei Probleme bei eigenem Service. Die Aufschlagspiele des Weltranglisten-Zweiten gehen jetzt noch schneller durch als die seines Gegners. Insgesamt wirkt der Russe jetzt gefühlt etwas besser als der Pole. Aber Hurkacz hält stark dagegen.

14:37 Uhr - Medvedev - Hurkacz - 3:4

Es ist im Moment noch ein etwas unspektakuläres Spiel, was aber vor allem daran liegt, dass beide hier sehr konzentriert auftreten und die Punkte schnell über das Service verwandeln. Hurkacz reagiert jetzt aber am Netz blitzschnell und glänzt mit einem wunderschönen Stopp. Den bisher längsten Ballwechsel des Matches entscheidet Medvedev mit einem Winner gegen die Laufrichtung seines Gegners für sich. Das Spiel geht aber an Hurkacz. Weiterhin gibt es keine Breaks.

14:29 Uhr - Medvedev - Hurkacz - 2:3

Medvedev gleicht ohne Schwierigkeiten zum 2:2 aus. Hurkacz überzeugt anschließend erneut mit vielen Aufschlagwinnern. Sobald die Ballwechsel aber länger werden, ist meistens Medvedev am Drücker. Das kann Hurkacz aber diesmal vermeiden. Zu null holt er sich das Service zum 3:2.

14:23 Uhr - Medvedev - Hurkacz - 1:2

Das ist ärgerlich für Hurkacz. Der Pole muss aus dem Halbfeld nur verwandeln, nimmt den Ball aber ohne ihn aufspringen zu lassen und schlägt ihn weit ins Aus. Nach 40:0 steht es inzwischen 40:40. Aber der Außenseiter holt sich am Netz schließlich doch noch den Punkt zum Spielgewinn.

14:18 Uhr - Medvedev - Hurkacz - 1:1

Hurkacz startet druckvoll, findet auch bei Aufschlag Medvedev gut in die Ballwechsel. Der Pole versucht, die Bälle schön über das Feld zu verteilen. Dennoch bringt auch Medvedev schließlich sein Spiel durch. Es steht 1:1.

14:15 Uhr - Medvedev - Hurkacz - 0:1

Das ist ein starker Auftakt von Hurkacz. Der Pole serviert blitzsauber und lässt seinen Gegner kaum in die Ballwechsel kommen. Nur einmal konnte Medvedev den Return überhaupt ins Feld seines Gegners bringen. 1:0 für den Polen.

14:08 Uhr - Medvedev - Hurkacz

Die Einspielphase beginnt. Medvedev hat die Wahl gewonnen und sich für Rückschlag entschieden. Hurkacz wird also zum Auftakt servieren.

14:00 Uhr - Medvedev - Hurkacz

Medvedev geht als klarer Favorit in die Partie. Der Russe ist nicht nur amtierender US-Open-Sieger sondern auch Titelverteidiger bei den ATP Finals. Vergangenes Jahr fand das Match allerdings noch in der O2-Arena in London statt.

INFO - Herzlich willkommen

Hallo und herzlich willkommen zum ersten Wettkampftag der ATP Finals in Turin. Sebastian Würz begleitet Euch durch das Turniergeschehen. Um 14:00 Uhr geht es los mit dem Match zwischen Daniil Medvedev und Hubert Hurkacz. Ab 21:00 Uhr spielt Alexander Zverev gegen Matteo Berrettini.

