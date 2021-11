Nachdem Alexander Zverev am Nachmittag den Polen Hubert Hurkacz mit 6:2, 6:4 geschlagen hat, steht fest, dass Jannik Sinner auch bei einem Sieg gegen Daniil Medvedev nicht mehr weiterkommen kann.

Es wäre zwar der zweite Erfolg für den Nachrücker des verletzten Matteo Berrettini, aber: Da Sinner nur zwei Matches gespielt hat, läge er in der Tabelle der Roten Gruppe dennoch hinter Zverev und Medvedev.

Der Titelverteidiger aus Russland steht indes bereits als Gruppensieger fest.

Am heutigen Abend will Medvedev aber seine Serie ausbauen und die achte Finals-Partie in Folge gewinnen.

Medvedev - Sinner 6:0

Medvedev spielt die Rückhand lässig als Cross - der Winner zum 6:0. Ganze 25 Minuten dauert das einseitige Geschehen bislang an. Sinner kann einem fast leidtun.

Medvedev - Sinner 5:0

Medvedev bringt alles, aber auch wirklich alles, zurück beim Return. Der 24-Jährige ist Sinner in allen Belangen überlegen. Die italienischen Fans bekommen so gut wie keine Möglichkeit, gelungene Aktionen des Südtirolers zu bejubeln.

Medvedev - Sinner 4:0

Doppel-Break, 4:0-Führung, dominanter Auftritt. Medvedev demonstriert wieder einmal seine Extraklasse. Sinner bekommt keinen Fuß auf den Boden. Der Italiener versucht es sogar mit Serve-and-volley, ein Mittel gegen den Weltranglistenzweiten hat er aber noch nicht gefunden.

Medvedev - Sinner 2:0

Standesgemäßer Auftakt für den haushohen Favoriten. Medvedev treibt Sinner mit der Vorhand von der Grundlinie in die Ecken - und holt sich das frühe Break zum 1:0. Bei eigenem Aufschlag legt der Russe nach und hat hier erstmal alles im Griff.

Medvedev - Sinner im direkten Vergleich

Es ist das dritte Duell zwischen Medvedev und Sinner. Der Russe führt mit 2:0 und gilt auch heute als glasklarer Favorit im Pala Alpitour. Zuletzt standen sich die beiden Profis in dieser Saison im Viertelfinale von Marseille gegenüber

INFO - Herzlich willkommen

Hallo und herzlich willkommen zum fünften Wettkampftag der ATP Finals in Turin. Tobias Laure begleitet Euch durch das Turniergeschehen. Um 21:00 Uhr geht es los mit dem Match zwischen Daniil Medvedev und Jannik Sinner, der in Turn ein Heimspiel hat.

