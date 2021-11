Bei den ATP Finals in Turin messen sich die besten acht Spieler der Saison.

Mit Daniil Medvedev und Alexander Zverev aus der Roten Gruppe sowie Novak Djokovic aus der Grünen Gruppe stehen bereits drei von vier Halbfinalisten fest.

Ad

Djokovic steht im letzten Gruppenspiel gegen Norrie also nicht mehr unter Zugzwang, will aber mit einem Sieg im Rücken ins Halbfinale gegen Zverev einziehen.

ATP Finals Zverevs kuriose Hoffnung: Niederlage als Turbo fürs Djokovic-Duell? VOR EINEM TAG

Hier gibt es die Partie Djokovic gegen Norrie im Liveticker:

Djokovic - Norrie 6:2, 5:1

Der Branchenprimus zieht einsam seine Kreise. Mit dem Break zum 4:1 und dem Spiel zum 5:1 bei eigenem Aufschlag macht er endgültig klar, dass am heutigen Abend keine Spannung mehr zu erwarten sein wird. Dabei muss sich der 34-Jährige nicht allzu sehr verausgaben, zu sehr ist er dem 26-Jährigen spielerisch überlegen.

Djokovic - Norrie 6:2, 3:1

Wunderbarer Rückhand-Volley nach Serve-and-volley von Djokovic. Der fünffache Finals-Sieger bringt das Service spielerisch leicht durch und führt bereits wieder mit 3:1.

Djokovic - Norrie 6:2, 2:1

Norrie bleibt zumindest in Schlagdistanz, was das Ergebnis in diesem zweiten Satz anbelangt. Der Weltranglistenzwölfte schlägt gut auf und bringt das Service doch recht ungefährdet zum 1:2 durch.

Djokovic - Norrie 6:2, 1:0

Intensiver Schlagabtausch zu Beginn des zweiten Satzes bei Aufschlag Norrie. Der 26-Jährige versucht wirklich alles, um den Superstar zu ärgern. Es geht über Einstand, dann holt sich Djokovic nach langer Rally den Breakball - und den nutzt er. Norrie spielt die Rückhand unter Druck ins Netz. Nächster Vorteil für Djokovic.

Djokovic - Norrie 6:2

Viertes Ass und Spiel zum 6:2. Ganze 29 Minuten dauert das Match bislang, der Weltranglistenerste ist dem Briten in allen Belangen überlegen. 11:2 Winner stehen für den Serben zu Buche. Es ist eine Demonstration der Stärke bis hierhin - was auch Alexander Zverev zur Kenntnis genommen haben dürfte.

Djokovic - Norrie 5:1

69 Sekunden dauerte dieses Aufschlagspiel von Djokovic, der hier mit Außenseiter Norrie keine Gnade kennt. Das Publikum versucht, den Briten ein wenig zu pushen - aber das scheint heute eine aussichtslose Mission.

Djokovic - Norrie 4:1

18 Minuten gespielt, Doppel-Break für Djokovic bei einer 4:1-Führung. Läuft alles nach Plan im Pala Alpitour für den haushohen Favoriten.

Djokovic - Norrie 3:1

Die Partie nimmt den erwarteten Verlauf. Djokovic spielte seine Vorteile aus, ohne den großen Glanz zu verbreiten. Der Serbe streut schon den einen oder anderen Fehler ein, gerät bislang gegen Norrie aber nicht in Gefahr. 3:1 für den Superstar, der ob des morgigen Halbfinals gegen Alexander Zverev natürlich ein langes Match verhindern möchte.

Djokovic - Norrie 2:0

Standesgemäßer Auftakt für die Nummer eins. Djokovic schlägt aus den Fehlern und der Nervosität des Briten direkt Kapital und legt mit dem Break los. Deutlich wird schon jetzt: Die langen Rallyes dominiert der Serbe. Bei eigenem Aufschlag hat Norrie ebenfalls keine Chance. "Gioco Djokovic", Spiel Djokovic, schallt es durch den Pala Alpitour.

INFO - Neuland für Djokovic

Es ist das erste Match überhaupt zwischen dem Rekord-Grand-Slam-Champion Djokovic und dem Weltranglistenzwölften Norrie. Der Serbe ist zwar turmhoher Favorit, weiß aber um die Stärken des Briten, der in diesem Jahr sensationell das Masters von Indian Wells gewann. Darüber hinaus triumphiert Norrie beim ATP-Event von Los Cabos.

INFO - Herzlich willkommen

Tobias Laure begleitet Euch durch das Turniergeschehen. Um 21:00 Uhr geht es los mit dem Match zwischen Novak Djokovic und Cameron Norrie.

Das könnte Dich auch interessieren: Zverev fordert Reform des Turnierkalenders

Die besten Szenen: Zverev spielt seine Klasse gegen Hurkacz aus

ATP Finals Zverev - Djokovic live im TV, Livestream und Liveticker VOR 2 STUNDEN