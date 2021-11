In Turin steigen vom 14. November bis 21. November 2021 die ATP Finals. Die besten acht Spieler der Saison haben sich für die inoffizielle WM qualifiziert.

Mit von der Partie sind Novak Djokovic (Serbien), Daniil Medvedev (Russland), Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas (Griechenland), Andrey Rublev (Russland), Matteo Berrettini (Italien), Casper Ruud (Norwegen) und Hubert Hurkacz (Polen).

Die Teilnehmer wurden in zwei Gruppen ausgelost, in denen jeder gegen jeden spielt. In der Roten Gruppe bekommt es Olympiasieger Alexander Zverev mit Daniil Medvedev, Matteo Berrettini und Hubert Hurkacz zu tun.

Die Grüne Gruppe wird angeführt vom Weltranglistenersten Novak Djokovic. Ihm wurden Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev und Casper Ruud zugelost.

Die beiden Besten pro Gruppe qualifizieren sich für das Halbfinale, das überkreuz ausgetragen wird. Das heißt, der Sieger der Roten Gruppe trifft auf den Zweiten der Grünen Gruppe und umgekehrt. Das Finale wird am 21. November ausgetragen.

Im Doppel hat sich u.a. Kevin Krawietz für die inoffizielle Weltmeisterschaft qualifiziert.

ATP Finals live im TV

Sky überträgt alle Matches ab dem 14. November live im Pay-TV. Hier verpasst ihr keine Partie vom ATP-Finale in Turin. Im Free-TV ist das Turnier nicht zu sehen.

Beginn der Einzelmatches an den ersten sieben Tagen ist jeweils um 14:00 Uhr und 21:00 Uhr. Die Doppel beginnen um 11:30 Uhr und 18:30 Uhr. Am Finalsonntag startet das Doppel um 14:30 Uhr und das Einzel um 17:00 Uhr.

ATP Finals Turin live im Livestream

Sky ist auch bei allen Matches aus Turin im Livestream bei SkyGo mit von der Partie.

ATP Finals im Liveticker

Eurosport.de begleitet alle Einzelpartien aus Turin im Liveticker. Hier gibt es alle Infos zum Finale der besten Acht.

ATP Finals Turin: Spielplan und Ergebnisse

Gruppenphase:

Sonntag, 14. November:

11:30 Uhr: Pavic/Mektic (CRO/CRO) - Krawietz /Tecau ( GER /ROU)

Pavic/Mektic (CRO/CRO) - /Tecau ( /ROU) 14:00 Uhr: Daniil Medvedev (RUS) - Hubert Hurkacz (POL) | Zum Liveticker

Daniil Medvedev (RUS) - Hubert Hurkacz (POL) | Zum Liveticker 18:30 Uhr: Granollers/Zeballos (ESP/ARG) - Polasek/Dodig (SVK/CRO)

Granollers/Zeballos (ESP/ARG) - Polasek/Dodig (SVK/CRO) 21:00 Uhr:Alexander Zverev (GER) - Matteo Berrettini (ITA) | Zum Liveticker

Montag, 15. November:

11:30 Uhr: Ram/Salisbury (USA/GBR) - Soares/J. Murray (BRA/GBR)

Ram/Salisbury (USA/GBR) - Soares/J. Murray (BRA/GBR) 14:00 Uhr: Novak Djokovic (SRB) - Casper Ruud (NOR) | Zum Liveticker

Novak Djokovic (SRB) - Casper Ruud (NOR) | Zum Liveticker 18:30 Uhr: Herbert/Mahut (FRA/FRA) - Cabal/Farah (COL/COL)

Herbert/Mahut (FRA/FRA) - Cabal/Farah (COL/COL) 21:00 Uhr: Stefanos Tsitsipas (GRE) - Andrey Rublev (RUS) | Zum Liveticker

Die weiteren Partien sind noch nicht terminiert.

Alexander Zverev geht Top-Favorit Novak Djokovic in der Vorrunde der ATP Finals in Turin (ab 14. November) aus dem Weg. Das ergab die Auslosung. In der Roten Gruppe trifft der 24-Jährige zum Auftakt am Sonntag (21:00 im Liveticker ) auf Wimbledonfinalist Matteo Berrettini aus Italien. Titelverteidiger Daniil Medvedev (Russland) und Finals-Debütant Hubert Hurkacz (Polen) sind die weiteren Gegner. | Zum Bericht

