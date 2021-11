Er genieße es immer noch sehr "auf dem höchsten Level Tennis zu spielen und die Nummer eins der Welt zu sein", sagte der 34-Jährige: "Es gibt keinen Grund für mich, dem Tennis den Rücken zu kehren."

Erst am Montag war Djokovic in Turin dafür geehrt worden, dass er bereits zum siebten Mal das Tennis-Jahr als Nummer eins der Welt abschließen wird - nur einer von vielen Rekorden in seiner glanzvollen Karriere.

Nach seinem 7:6 (7:4), 6:2 zum Auftakt des Saisonfinales gegen den norwegischen Debütanten Casper Ruud hatte Djokovic sein Court-Interview in fließendem Italienisch geführt. In den Sozialen Netzwerken machte anschließend die Nachricht die Runde, der Weltranglistenerste wolle nur noch zwei Jahre Tennis spielen.

Djokovic verneinte dies auf der anschließenden Pressekonferenz lachend. "Warum sollte ich nicht noch einige Jahre auf dem höchsten Level spielen? Das wäre großartig", sagte er, schließlich achte er "ziemlich gut" auf seinen Körper.

Djokovic hofft auf selbstbestimmten Abgang

Deshalb wünsche er sich auch, dass sein Karriereende nicht irgendwann durch eine Verletzung bestimmt werde. "Ich hoffe, dass ich den Zeitpunkt selber bestimmen kann, dass mit mir im Reinen bin und klar sagen kann: Das ist es, dieses Kapitel meines Lebens ist beendet", erklärte Djokovic.

Aber diesen Zeitpunkt sieht er noch lange nicht gekommen. "Ich spüre immer noch, dass ich einige Jahre in meinen Beinen, in meinem Herzen und meinem Kopf habe", sagte der 20-malige Major-Sieger: "Solange das der Fall ist, werde ich weitermachen."

(SID)

