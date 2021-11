Die "FAZ" hat sich zu Beginn dieser ATP Finals den witzigen Titel "Djokovic und die sieben Zwerge" einfallen lassen.

Zwerge deshalb, weil der Superstar 20 Mal so viele Grand-Slam-Titel geholt hat wie die übrigen sieben Teilnehmer in der Addition.

An diesen Größenverhältnissen sich auch nichts, als Jannik Sinner und Cameron Norrie als Nachrücker in den Ring stiegen.

Das Sagen in der Weltspitze hat Djokovic.

Das wurde am zweiten Turniertag noch einmal verdeutlicht. Die ATP überreichte dem Ausnahmespieler aus Belgrad die Trophäe für Platz eins im Ranking am Saisonende . 'Seht her, an mir führt kein Weg vorbei', so die unausgesprochene Botschaft von Djokovic. "Es ist fantastisch, in dieser Position zu sein. Ich bin dankbar dafür, schätze es sehr und nehme es nicht als selbstverständlich hin", sagte der fünfmalige Turniersieger dann tatsächlich.