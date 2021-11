Die besten acht Spieler des Jahres messen sich bei den ATP Finals in Turin. Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas. Andrey Rublev, Matteo Berrettini, Casper Ruud und Hubert Hurkacz kämpfen um den Titel.

Die acht Spieler sind in zwei Vierergruppen unterteilt. Die besten Zwei jeder Gruppe erreichen das Halbfinale, wo es im K.o.-System weitergeht.

Hier gibt es die Matches bei den ATP Finals in Turin im Liveticker zum Nachlesen.

Matches des Tages:

Novak Djokovic (SRB) - Casper Ruud (NOR) - 7:6 (7:4), 6:2 | Zum Spielbericht

Stefanos Tsitsipas (GRE) - Andrey Rublev 4:6, 4:6 | Zum Spielbericht

22:48 Uhr - Auf Wiedersehen

Ich verabschiede mich damit für heute von Euch. Morgen geht es hier um 14:00 Uhr mit dem Liveticker zur Partie zwischen Alexander Zverev und Daniil Medvedev weiter. Auf Wiedersehen!

22:46 Uhr - Tsitsipas - Rublev - 4:6, 4:6

Und der glücklich verlaufene Matchball soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass Rublev heute der deutlich bessere Spieler war und das Ergebnis sogar noch höher hätte ausfallen können. Ich möchte nicht zuviel Wert auf Überkreuzvergleiche legen, aber zumindest in den ersten Gruppenspielen hat der Russe mit den stärksten Eindruck von allen acht Spielern überhaupt hinterlassen.

22:42 Uhr - Tsitsipas - Rublev - 4:6, 4:6

Nach einem klaren Spielgewinn von Tsitsipas schlägt Rublev nun zum Matchgewinn auf. Mit einem Doppelfehler beginnt es jedoch denkbar schlecht für ihn. Doch er lässt sich dadurch nicht aus dem Rhythmus bringen, macht weiter Druck und holt sich mit einem Ass zwei Matchbälle. Und dann hat er Glück mit der Netzkante. Der Ball tröpfelt unerreichbar für Tsitsipas in dessen Feld. 6:4 und 6:4 für Rublev.

22:36 Uhr - Tsitsipas - Rublev - 4:6, 3:5

Rublev steht nach dem Return von Tsitsipas schlecht zum Ball und verschlägt die Rückhand. 30:30. Aber dann folgen ein Ass von Rublev und ein ganz schwacher return von tsitsipas zum Spielgewinn für den Russen. 5:3 für Rublev.

22:31 Uhr - Tsitsipas - Rublev - 4:6, 3:4

Tsitsipas erfüllt seine Pflichtaufgabe mühelos und verkürzt auf 3:4. Den Spielball verwandelt der French-Open-Finalist mit einem Ass. Doch langsam aber sicher braucht er das Break, um im Match zu bleiben.

22:28 Uhr - Tsitsipas - Rublev - 4:6, 2:4

Ist das mutig von Rublev. Bei 15:30 schlägt er die Vorhand-Longline genau in die Ecke des Feldes und macht den Punkt. Aber dennoch muss er kurz darauf über Einstand gehen, und Tsitsipas schnuppert am Rebreak. Doch dann patzt der Grieche zweimal in Folge mit der Rückhand, und der Russe erhöht auf 4:2.

22:22 Uhr - Tsitsipas - Rublev - 4:6, 2:3

Der Return von Rublev kommt präzise auf die Linie, und Tsitsipas verschlägt die Vorhand. Zwei Breakchancen für den Russen. Und dann patzt der Grieche erneut mit der Vorhand und verliert sein Service. 3:2 für Rublev im zweiten Satz.

22:19 Uhr - Tsitsipas - Rublev - 4:6, 2:2

Nach sehr gutem Return von Tsitsipas auf den zweiten Aufschlag seines Gegners muss jetzt auch Rublev über Einstand gehen. Doch Rublev bleibt mutig, überzeugt unter anderem mit einem schwierigen Angriffsball von der T-Linie und holt sich das Spiel zum 2:2.

22:13 Uhr - Tsitsipas - Rublev - 4:6, 2:1

Der Slice von Tsitsipas landet im Netz. Und damit geht es bei Aufschlag des Griechen wieder über Einstand. Doch nach hartem Kampf und mehreren abgewehrten Breakchancen rettet er sich erneut, hauptsächlich über den Aufschlag. Wenn der heute bei Tsitsipas nicht so gut kommen würde, wäre das Ergebnis noch viel deutlicher.

22:04 Uhr - Tsitsipas - Rublev - 4:6, 1:1

Bei 15:30 wird es etwas kritisch bei Aufschlag Rublev. Aber er bleibt konzentriert, zieht sein Spiel durch und glänzt unter anderem mit einem wunderschönen Slice aus schwieriger Position. 1:1 im zweiten Satz.

21:59 Uhr - Tsitsipas - Rublev - 4:6, 1:0

Mit einem ganz starken Vorhand-Crossball holt sich Rublev den nächsten Breakball. Den kontert Tsitsipas aber mit einem starken ersten Aufschlag. Erneut erkämpft sich der Grieche den Spielgewinn. Der Aufschlag ist heute bislang seine mit Abstand stärkste Waffe. Vor allem das erste Service kommt gut.

21:54 Uhr - Tsitsipas - Rublev - 4:6

Schwere Fehleinschätzung von Tsitsipas. Der Grieche bricht den Ballwechsel ab, weil er einen Vorhand-Angriffsschlag Rublevs im Aus gesehen hat. Aber der Ball war sogar zum Großteil noch im Feld. Drei Satzbälle für Rublev. Und den zweiten nutzt der Russe mit einem Ass. Völlig verdienter Satzgewinn für den Weltranglisten-Fünften.

21:49 Uhr - Tsitsipas - Rublev - 4:5

Nach einem weiteren lockeren Spielgewinn von Rublev serviert Tsitsipas damit nun gegen den Satzverlust. Das gelingt ihm aber ebenfalls souverän, und er verkürzt auf 4:5. Aber jetzt hat Rublev bei eigenem Aufschlag die Chance, den ersten Durchgang für sich zu entscheiden.

21:43 Uhr - Tsitsipas - Rublev - 3:4

Rublev spaziert durch sein nächstes Aufschlagspiel, schlägt mehrere Service-Winner in Serie und erhöht zu null auf 4:2. Auch Tsitsipas kommt aber anschließend zum ersten Mal mühelos durch sein Service. Den Spielball verwandelt der Grieche mit einem Ass durch die Mitte des Feldes.

21:37 Uhr - Tsitsipas - Rublev - 2:3

Rublev hat erneut nur wenige Schwierigkeiten bei eigenem Service und verwandelt mit dem Aufschlagwinner den Punkt zum 2:2. Und kurz darauf macht der Russe Druck und holt sich die nächsten beiden Breakchancen. Und bei der zweiten folgt der Vorhandfehler von Tsitsipas. Break für Rublev, und das ist völlig verdient und lag in der Luft.

21:30 Uhr - Tsitsipas - Rublev - 2:1

Nach einer 40:15-Führung verschlägt Tsitsipas zunächst einen Smash und dann eine Vorhand. Wieder muss er über Einstand gehen. Aber erneut zieht der Grieche den Kopf aus der Schlinge und verwandelt nach gutem Aufschlag am Netz den Spielball zum 2:1.

21:25 Uhr - Tsitsipas - Rublev - 1:1

Rublev hat deutlich weniger Probleme als sein Gegner bei seinem ersten Aufschlagspiel und gleicht zum 1:1 aus. Wir sehen hier teilweise schon packende Ballwechsel. Keiner der beiden gibt einen Ball verloren, und sie legen schon viele Meter auf dem Platz zurück.

21:22 Uhr - Tsitsipas - Rublev - 1:0

Das war ein ganz hart umkämpftes erstes Spiel. Beide haben teilweise tolle Winner ausgepackt, und beide haben auch schon jeweils eine Challenge verloren. Tsitsipas erkämpft sich aber doch noch den Spielgewinn zum 1:0.

21:17 Uhr - Tsitsipas - Rublev - 0:0

Jetzt kann es aber richtig losgehen. Und Rublev setzt Tsitsipas gleich unter Druck, macht mit einem schönen Rückhandwinner den Punkt zum 30:30. Und kurz darauf patzt der Grieche mit der Vorhand und hat Breakball gegen sich, den er aber mit einem Aufschlagwinner abwehrt. Es geht mehrmals über Einstand.

21:12 Uhr - Tsitsipas - Rublev

Gerade ein Punkt wurde gespielt, und es gibt schon eine kleine Pause. Mit der Anzeigetafel, die den Namen des Sponsors präsentiert, gibt es ein technisches Problem. Die Anzeige flackert, sodass die Spieler sich nicht auf das Match konzentrieren können.

21:05 Uhr - Tsitsipas - Rublev

Die Einspielphase beginnt. Rublev hat die Wahl gewonnen und sich für Rückschlag entschieden. Tsitsipas wird also mit eigenem Service das Match eröffnen.

20:55 Uhr - Tsitsipas - Rublev

Tsitsipas geht als leichter Favorit in das Match. Allerdings steht hinter dem Griechen ein kleines Fragezeichen. Zuletzt hatte der Weltranglisten-Vierte körperliche Probleme. Auch Rublev blickt aber auf schwierige vergangene Wochen zurück.

20:45 Uhr - Tsitsipas - Rublev

Das zweite Match des Tages steht bevor. Nachdem Novak Djokovic zum Auftakt in der grünen Gruppe seiner Favoritenrolle gegen Casper Ruud gerecht geworden ist, trifft nun Stefanos Tsitsipas auf Andrey Rublev. Um 21:00 Uhr geht es los. Sebastian Würz ist hier für Euch im Ticker am Start.

15:52 Uhr - Bis später!

Damit verabschieden wir uns vorerst aus Turin. Um 21 Uhr bestreiten Stefanos Tsitsipas (Griechenland) und Andrey Rublev (Russland) das zweite Spiel in der grünen Gruppe. Dann sind wir natürlich wieder für euch am Start. Wir wünschen euch einen schönen Montagnachmittag und hoffen, dass ihr auch später wieder mit dabei seid. Bis dann!

15:50 Uhr - Djokovic feiert Auftaktsieg gegen Ruud

Im ersten Satz musste Novak Djokovic gegen Casper Ruud ordentlich kämpfen. Erst im Tiebreak konnte der Serbe den ersten Satz für sich entscheiden. Dann aber war er endgültig im Rhythmus. Im zweiten Durchgang marschierte er dann souverän zum Auftaktsieg. Nach 1:30 Stunden gewann er 7:6 (7:4), 6:2 und untermauerte damit seine Favoritenstellung in Turin.

15:45 Uhr - Djokovic - Ruud - 7:6 (7:4), 6:2

Djokovic erspielt sich wieder sehr schnell drei Matchbälle. Den ersten kann Ruud abwehren. Doch dann kann er dem Aufschlag des Serben nichts entgegensetzen. Sein Return fliegt ins Aus und Djokovic holt sich den Auftaktsieg.

15:42 Uhr - Djokovic - Ruud - 7:6 (7:4), 5:2

Geschlagen gibt sich der Norweger aber noch nicht. Bei 40:15 setzt er Djokovic mit einem starken Aufschlag unter Druck und punktet anschließend mit der Vorhand.

15:40 Uhr - Djokovic - Ruud - 7:6 (7:4), 5:1

Einmal im Rollen, ist er kaum mehr aufzuhalten. Djokovic bringt auch sein drittes Aufschlagspiel ohne Probleme durch. Es kommt erneut überhaupt nicht zu wirklichen Ballwechseln. Mit seinen starken Aufschlägen macht der Djoker kurzen Prozess. Gerade einmal 23 Minuten sind im zweiten Durchgang gespielt und es steht 5:1.

15:36 Uhr - Djokovic - Ruud - 7:6 (7:4), 4:1

Ruud hat jetzt Probleme mit seinem Aufschlag und das ist gegen Djokovic natürlich tödlich. Der Serbe kann so selbst Druck im Ballwechsel aufbauen. Ruud setzt eine Vorhand hinter die Grundlinie und Djokovic gelingt das Doppel-Break. 4:1 für den 20-maligen Grand-Slam-Champion.

15:32 Uhr - Djokovic - Ruud - 7:6 (7:4), 3:1

58 Sekunden braucht Djokovic nur um sein Aufschlagspiel durchzubringen. Da ist Ruud ohne Chance. 3:1 für den Djoker.

15:29 Uhr - Djokovic - Ruud - 7:6 (7:4), 2:1

Die Nummer acht der Welt bleibt mutig und aktiv. Mit einem Vorhand-Winner von über 160 km/h stellt er auf 30:30. Ein Ass bringt ihm einen Spielball zum 1:2. Dabei muss er aber über den zweiten Aufschlag. Doch Djokovic verschlägt eine Rückhand ins Seitenaus und der Norweger verkürzt. 1.2 aus seiner Sicht.

15:25 Uhr - Djokovic - Ruud - 7:6 (7:4), 2:0

Ruud muss jetzt aufpassen, dass ihm diese Partie nicht entgleitet. Djokovic bringt sein erstes Aufschlagspiel im zweiten Satz souverän durch. 2:0.

15:22 Uhr - Djokovic - Ruud - 7:6 (7:4), 1:0

Traumstart für Djokovic in diesen zweiten Satz: Eine Vorhand ins Netz von Ruud beschert ihm das frühe Break zum 1:0.

15:15 Uhr - Djokovic - Ruud - 7:6 (7:4)

Djokovic startet mit einem Mini-Break in den Tiebreak. Die Chance zur 3:0-Führung vergibt er bei einem Slice-Duell mit einer Rückhand ins Netz. Und dann ermöglicht er Ruud selbst ein Break. Davon kann sich der Djoker jedoch erholen und hat bei 6:4 die nächsten Satzbälle. Und Nummer drei nutzt er: Mit einer Vorhand longline sichert sich der fünfmalige ATP-Finals-Sieger den ersten Satz.

15:06 Uhr - Djokovic - Ruud - 6:6

Da muss auch Djokovic einmal kurz innehalten. Bei 15:30 rutscht er hinter der Grundlinie etwas weg. Aber nichts passiert. Ruud macht dadurch aber den Punkt. Und den Vorsprung nutzt er. Am Netz verwandelt er zum 6:6. Es geht in den Tiebreak!

15:00 Uhr - Djokovic - Ruud - 6:5

Djokovic hat offenbar vorerst genug von langen Spielen. Im elften Spiel macht er kurzen Prozess und bringt sein Aufschlagspiel zu null durch. 6:5 für die Nummer eins der Welt.

14:58 Uhr - Djokovic - Ruud - 5:5

Der 22-jährige Norweger serviert gegen den Satzverlust. Bei 15:15 schlägt Djokovic immer wieder in die Vorhand von Ruud. Es kommt zu einem sehr langen Ballwechsel mit 22 Schlägen. Dann tut Ruud Djokovic den Gefallen und setzt einen Vorhandschlag ins Seitenaus. Bei 30:30 gelingt es Ruud seinerseits die Nummer eins der Welt mit der Vorhand unter Druck setzen. Djokovic kommt in die Defensive, Ruud geht ans Netz und punktet. Die Chance zum 5:5 kann er aber nicht nutzen. Es geht über Einstand. Ruud verliert bei einer Vorhand die Balance und so hat Djokovic seinen ersten Satzball. Sein Return landet jedoch im Netz und Djokovic macht seinem Ärger mit einem lauten Schrei Luft. Er sammelt sich aber schnell und verteidigt im folgenden Ballwechsel überragend. Zweiter Satzball für den Serben. Dabei liefern sich beide lange ein Rückhand-Duell. Beim Wechsel auf die Vorhand siegt der Osloer mit einem Vorhand-Cross. Er lässt daraufhin zwei Asse folgen und gleicht zum 5:5 aus! Ein großartiges Spiel.

14:47 Uhr - Djokovic - Ruud - 5:4

Aber auch Djokovic findet Gefallen an ganz kurzen Ballwechseln. Ein Ass bringt ihm eine 40:0-Führung. Dann legt er aber gleich zweimal eine beidhändige Rückhand weit hinter die Grundlinie. Und damit ihm das nicht nochmal passiert, schlägt er bei 40:30 ein Ass. 5:4 für den Serben!

14:43 Uhr - Djokovic - Ruud - 4:4

Stark von Ruud: Mit zwei Assen erspielt er sich zwei Spielbälle zum 4:4. Und einmal im Fluss, haut er gleich noch ein drittes Ass raus. 4:4!

14:39 Uhr - Djokovic - Ruud - 4:3

Wow, das ging jetzt schnell. In gerade einmal 1:04 Minuten zieht Djokovic zu null sein Aufschlagspiel durch. Mit einem Ass geht er 4:3 im ersten Satz in Führung.

14:37 Uhr - Djokovic - Ruud - 3:3

Wunderbar gespielt von Djokovic. Der Serbe setzt zunächst Ruud unter Druck, geht dann leicht ins Feld rein und macht mit einem Vorhand-Cross den Punkt. Bei 40:15 hat er schließlich zwei Breakchancen. Direkt bei der ersten unterläuft dem Norweger ein Doppelfehler. 3:3!

14:33 Uhr - Djokovic - Ruud - 2:3

Ein Ass beschert Djokovic zwei Spielbälle zum 2:3. Direkt den ersten nutzt er dank eines erneut starken Aufschlags. Ruud kommt zwar ran, sein Return landet jedoch im Netz. Der Weltranglistenerste verkürzt auf 2:3.

14:29 Uhr - Djokovic - Ruud - 1:3

Ruud bleibt druckvoll. Bei 15:15 überwindet er den aufgerückten Djokovic mit einem Rückhand-Angriffsschlag zum 30:15. Den nächsten Ballwechsel sichert er sich mit einem schönen Cross an die Linie. Nachdem er seine erste Chance auf 3:1 vergibt, beschert ihm dann ein Vorhand-Fehler von Djokovic den dritten Spielgewinn. 3:1.

14:24 Uhr - Djokovic - Ruud - 1:2

Djokovic hat Probleme mit seinem ersten Aufschlag, dennoch gewinnt er sein zweites Aufschlagspiel zu null. Nur noch 1:2 aus Sicht des Djokers.

14:22 Uhr - Djokovic - Ruud - 0:2

Ruud beginnt hier sehr mutig. Das frühe Break hat ihm zudem natürlich noch mehr Selbstvertrauen gegeben. Ruud geht auch in seinem Aufschlagspiel 40:30 in Front und provoziert mit einem starken Aufschlag einen zu langen Return von Djokovic. Der Ball geht hinter die Grundlinie. 2:0 für den Norweger.

14:16 Uhr - Djokovic - Ruud - 0:1

Novak Djokovic ist direkt in seinem ersten Aufschlagspiel unter Druck. Bei 30:40 hat Ruud seine erste Breakchance. Dann geht Djokovic vor ans Netz, rutscht dabei aber aus und verliert seinen Schläger. Der Serbe reagiert aber blitzschnell, schnappt sich seinen Schläger wieder und kriegt tatsächlich noch den Ball des Norwegers. Den nächsten Schlag setzt die Nummer eins der Welt jedoch ins Netz. Ruud breakt zum 1:0!

14:12 Uhr - Djokovic - Ruud

Los geht's in Turin. Djokovic eröffnet die Partie.

14:10 Uhr - Djokovic - Ruud

Novak Djokovic geht als Nummer eins der Welt natürlich als klarer Favorit in diese Partie. Der Serbe präsentierte sich zudem zuletzt bei seinem Triumph beim Masters in Paris in herausragender Form.

INFO - Herzlich willkommen

Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Wettkampftag der ATP Finals in Turin. Ab 14:00 Uhr spielt Novak Djokovic gegen Casper Ruud. Jonas Klinke wird hier im Liveticker für Euch am Start sein.

