"Ich denke, ich tue das Beste für meine Karriere und will das Beste für meine Karriere. Aber ich denke, es bedarf noch einiger zusätzlicher Schritte, um das Niveau zu erreichen, das ich im nächsten Jahr wirklich anstrebe", sagte Stefanos Tsitsipas im Interview mit Eurosport Großbritannien weiter, der in 2022 seinen ersten Grand-Slam-Titel holen möchte.

Es ist für ihn das nächste logische Ziel, nachdem er in diesem Jahr bei den French Open bereits ins Finale gestürmt war, sich dort dann aber in fünf Sätzen Novak Djokovic geschlagen geben musste . Bei den Australian Open im Februar kam er bis ins Halbfinale, scheiterte dann jedoch an Daniil Medvedev.

Der Grieche weiß indes auch schon, an welchen Stellschrauben er drehen muss, damit es im kommenden Jahr mit dem ersten Triumph bei einem Major-Turnier klappt. "Ich werde schlauer an Wettkämpfen teilnehmen, mich gesünder ernähren, nicht so lange aufbleiben. Ich nehme an, es sind solche Dinge", erklärte Tsitsipas seinen Plan für 2022.

Bevor er sich aber komplett auf das neue Jahr konzentrieren kann, stehen für ihn noch die ATP Finals in Turin an. 2019 gewann er die inoffizielle Tennis-WM, für die sich nur die besten acht Spieler der Saison qualifizieren, bereits. Damals schlug er im Finale Dominic Thiem.

ATP Finals Turin: Tsitsipas in einer Gruppe mit Novak Djokovic

In Turin trifft Tsitsipas in der Grünen Gruppe am Montag zunächst auf den an Nummer fünf gesetzten Andrey Rublev (Russland) (ab 21:00 Uhr im Liveticker ).

Die weiteren Gruppengegner sind der Weltranglistenerste Novak Djokovic (Serbien) und der ATP-Finals-Debütant Casper Ruud aus Norwegen.

