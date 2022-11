Tennis

ATP Finals Turin - Mit Weltklasse-Rally beim Matchball: Andrey Rublev ringt Daniil Medvedev nieder

Andrey Rublev setzt sich zum Auftakt in die ATP Finals gegen Daniil Medvedev 6:7 (7:9), 6:3, 7:6 (9:7) durch. In einem hochklassigen Duell verwandelt der 25-Jährige nach knapp zweieinhalb Stunden seinen fünften Matchball und schlägt seinen Landsmann zum Start in die Rote Gruppe.

00:01:35, vor 8 Minuten