Tennis

ATP Finals Turin: Novak Djokovic stürmt zum neunten Sieg in Serie gegen Stefanos Tsitsipas

Novak Djokovic lässt Stefanos Tsitsipas erneut keine Chance. Zum neunten Mal in Folge schlägt der 35-Jährige den Griechen. Zum Auftakt in die ATP Finals in Turin gewinnt Djokovic 6:4, 7:6 (7:4) und feiert einen perfekten Start im Pala Alpitour.

00:01:49, vor einer Stunde