Novak Djokovic mag nur die Nummer acht der Weltrangliste sein, für die meisten Experten ist er dennoch der beste Tennisspieler auf der Tour. "Er hatte nach Wimbledon eine längere Auszeit, ist immer noch frisch und hungrig", sagt Mischa Zverev exklusiv bei Eurosport.

Die Motivation des Serben ist am Anschlag. Gewinnt er das Turnier, zieht er mit Rekordsieger Roger Federer gleich, der den Wettbewerb sechsmal für sich entschied. "Das ist eines meiner größten Ziele", ließ Djokovic keinen Zweifel an seinen Ambitionen im Pala Alpitour. Die Niederlage des Serben vor wenigen Tagen im Endspiel des ATP Masters von Paris gegen Holger Rune ändere nichts daran, dass der 35-Jährige die besten Karten habe, glaubt Zverev.

Ad

Allerdings erwischte Djokovic bei der Auslosung eine extrem schwere Gruppe . Mit Daniil Medvedev (2020) und Stefanos Tsitsipas (2019) geht es gegen zwei einstige Finals-Sieger, dazu kommt das Duell mit dem blendend aufgelegten Félix Auger-Aliassime.

ATP Paris Millman verteidigt Djokovic wegen Video: "Lächerliche Vorstellung" VOR 13 STUNDEN

Das Geschehen bei den ATP Finals am Ende eines langen Jahres wird indes - mehr als bei allen anderen Events - von der körperlichen Verfassung beeinflusst. Spieler, die eine lange Saison hatten, tun sich schwer oder können im schlimmsten Fall - wie US-Open-Champion Carlos Alcaraz - verletzungsbedingt gar nicht erst teilnehmen.

Kann Nadal die Lücke schließen?

Es hätte nicht viel gefehlt, und auch Rafael Nadal hätte dieses Schicksal ereilt. Der Rekord-Grand-Slam-Champion war körperlich angegriffen, gab erst vor Kurzem in Paris sein Comeback. Dabei kassierte der 36-Jährige prompt eine überraschende Pleite gegen Außenseiter Tommy Paul . Eine ideale Vorbereitung sieht anders aus.

WER GEWINNT DIE ATP FINALS 2022? Rafael Nadal Stefanos Tsitsipas Novak Djokovic Félix Auger-Aliassime Daniil Medvedev Casper Ruud Andrey Rublev Taylor Fritz

Die Terminierung und die besonderen Umstände bei den ATP Finals sind maßgeblich dafür verantwortlich, dass Nadal dem Triumph beim Saisonfinale noch immer hinterherjagt.

Es ist die letzte große Lücke in der Titelsammlung des Superstars - aber zumindest von der Auslosung her gibt es Hoffnung. Der Sandplatzkönig hat mit Casper Ruud, Andrey Rublev und Taylor Fritz die vermeintlich leichtere Gruppe erwischt. Darüber hinaus kann Nadal in Turin den Sprung auf Platz im ATP-Ranking schaffen.

Tsitsipas in der Roten Gruppe - Vorteil durch Rückschläge?

Das trifft auch Stefanos Tsitsipas zu. Der Sieger von 2019 müsste dafür die Finals erneut gewinnen, was Zverev für durchaus realistisch hält. "Stefanos hatte eine Art Auszeit, weil er bei manchen Turnieren nicht so weit kam." Der 24-Jährige, in diesem Jahr Turniersieger beim Masters von Monte-Carlo und auf Mallorca, verfüge daher noch über die nötige Frische. Die mitunter enttäuschenden Resultate könnten Tsitsipas nun zum Vorteil gereichen. "Djokovic und er sind meine beiden Favoriten", sagt Zverev.

Direkt dahinter sehe er Félix Auger-Aliassime, dem er eine "extreme Entwicklung" attestiert. Das Problem: Der Kanadier wurde in eine Gruppe mit Djokovic, Medvedev und Tsitsipas gelost, muss aber mindestens Zweiter werden, um weiterzukommen.

GRÜNE GRUPPE ROTE GRUPPE RAFAEL NADAL (ESP) STEFANOS TSITSIPAS (GRE) CASPER RUUD (NOR) DANIIL MEDVEDEV (---) ANDREY RUBLEV (---) FÉLIX AUGER-ALIASSIME (CAN) TAYLOR FRITZ (USA) NOVAK DJOKOVIC (SRB)

Unabhängig davon tun dem 22-Jährigen die zunehmende Erfahrung und die Zusammenarbeit mit Coach Toni Nadal sichtlich gut. Auger-Aliassime spielte einen sensationellen Oktober und räumte in Serie die Titel in Florenz, Antwerpen und Basel ab - bei einer Matchbilanz von 13:0.

"Félix spielt nicht mehr nur schönes Tennis, sondern weiß genau, wie man in den wichtigen Momenten die Ballwechsel gewinnt. Das hat ihn in den vergangenen Wochen ausgezeichnet", erläutert Zverev. Strategisch agiere der Kanadier inzwischen auf höherem Niveau. Dennoch gehört er in Turin aufgrund der schweren Gegner nicht zu den ersten Titelanwärtern.

Medvedev: Wenn es unangenehm wird ...

Bleibt noch Medvedev in der Roten Gruppe. Der Russe spielt zwar eine wechselhafte Saison, verfügt aber über eine immense Erfahrung, die ihm gerade bei den Big Events zugutekommt.

2020 gewann er die ATP Finals, im Jahr darauf die US Open, in dieser Spielzeit eroberte er Platz eins der Weltrangliste.

Medvedev mag derzeit nicht zu den offensichtlichen Favoriten gehören, ist aber gerade deshalb der vielleicht unangenehmste Gegner.

Fritz, Rublev, Ruud - drei Wundertüten in der Grünen Gruppe

Diese Rolle wollen in der Grünen Gruppe der zweimalige Grand-Slam-Finalist Casper Ruud sowie Andrey Rublev und Taylor Fritz einnehmen. Von der Papierform her geht es darum, wer Platz zwei hinter Djokovic belegt.

Fritz gilt zwar als Außenseiter und rutschte erst durch die Absage von Alcaraz ins Feld, verdient hat er sich sein Finals-Debüt aber dennoch. Drei Titel, darunter der Masters-Coup von Indian Wells, fuhr der US-Amerikaner in dieser Saison ein. Eine noch bessere Ausbeute steht für Rublev zu Buche. Der 25-Jährige setzte sich in Marseille, Dubai, Belgrad und Gijón durch.

Auf gar sechs Endspiele bei drei Titeln (Buenos Aires, Genf, Gstaad) kommt Ruud, der mit seinen Finalteilnahmen bei den French Open und US Open sogar an der ersten Grand-Slam-Krone schnupperte. Der Norweger könnte zu den Favoriten gehören, hätte er nicht einen Leistungsabfall hinnehmen müssen. Seit den US Open läuft es nicht mehr, es setzte frühe Niederlagen in Seoul (Viertelfinale), Tokio (1. Runde), Basel (1. Runde) und Paris (Achtelfinale).

Keine Frage: Fritz, Rublev und Ruud sind die Wundertüten in Turin.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Mischa exklusiv - so sieht Alex Zverevs Comeback-Plan aus

Stricker überrascht Musetti - auch Draper siegt

Australian Open Djokovics Vater fürchtet nächsten Eklat in Australien: "Situation ist dieselbe" VOR 8 STUNDEN