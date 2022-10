"Es ist so viel passiert auf dem Platz und auch außerhalb des Platzes. Es ändert sich immer so schnell und so viel. Man muss von Woche zu Woche schauen", meinte Mischa Zverev daher. Bis zu den US Open hätten aus seiner Sicht noch die beiden Spanier Carlos Alcaraz und Rafael Nadal die beste Form gehabt.

Mittlerweile aber "spielt Novak sein bestes Tennis", so der Bruder von Alexander Zverev. Der Serbe - aktuell beim Turnier in Astana - ist allerdings noch nicht sicher für die ATP-Finals qualifiziert.

Als Sieger eines Grand-Slam-Turniers muss Djokovic jedoch nicht unter den Top Acht des Rankings landen. Laut den Regularien reicht den Grand-Slam-Siegern ein Platz unter den besten 20, um in Turin dabei zu sein.

Aktuell liegt der langjährige Weltranglistenerste auf Position elf (2400 Punkte), rund 600 Zähler vor Roberto Bautista Agut, der im Moment auf Rang 21 verweilt.

Die Top Acht des Rankings machen aktuell Alcaraz, Nadal, Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Félix Auger-Aliassime und Hubert Hurkacz aus.

