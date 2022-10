Mit Carlos Alcaraz, Rafael Nadal, Casper Ruud und Stefanos Tsitsipas sind die vier besten Spieler im diesjährigen Singles Race bereits sicher für das Finale in Turin qualifiziert. Dem Quartett kann bei den ausstehenden Turnieren die Qualifikation nicht mehr streitig gemacht werden.

Dazu kommt Novak Djokovic als fünfter Profi, der sicher in Turin dabei sein wird. Der Serbe erfüllt mit Rang zehn eigentlich nicht die Voraussetzungen für die Teilnahme, profitiert jedoch von einer Sonderregel.

"Sollte ein Spieler oder ein Team im Laufe der Saison ein Grand-Slam-Turnier gewonnen haben und sich am Jahresende noch innerhalb der Top 20 befinden, so ist er beziehungsweise sind sie statt des achtplatzierten Spielers beziehungsweise Doppels qualifiziert", heißt es in den offiziellen Statuten der ATP.

Der Stand im Singles Race

Platz Spieler Nächstes Turnier Punkte 1 Carlos Alcaraz (qualifiziert) - 6460 2 Rafael Nadal (qualifiziert) - 5810 3 Casper Ruud (qualifiziert) - 4930 4 Stefanos Tsitsipas (qualifiziert) Stockholm (ATP 250) 4885 5 Daniil Medvedev - 3555 6 Andrey Rublev - 3440 7 Felix Auger-Aliassime Antwerpen (ATP 250) 3065 8 Taylor Fritz - 2885 9 Hubert Hurkacz Antwerpen (ATP 250) 2725 10 Novak Djokovic (qualifiziert) - 2720 11 Alexander Zverev - 2700

Die restlichen drei Plätze dagegen sind hart umkämpft. Theoretisch könnte selbst der Däne Holger Rune als aktuelle Nummer 28 im Race noch den Sprung in die Finals schaffen. Jedoch nur, wenn alle davor liegenden Spieler bei den anstehenden Turnieren nicht mehr antreten würden und er die nächsten drei Turniere allesamt gewinnen würde.

Realistischer ist dagegen, dass sich sechs Spieler um die ausstehenden drei Plätze streiten.

Die besten Chancen in diesem Sextett haben Daniil Medvedev und Andrey Rublev. Die beiden Russen stehen im Race to Turin auf den Plätzen fünf und sechs und haben bereits einen beachtlichen Vorsprung auf die dahinter liegende Konkurrenz um Félix Auger-Aliassime, Taylor Fritz, Hubert Hukacz und Alexander Zverev.

Zverev-Comeback offen

Richtig gelesen: Alexander Zverev hat als Elfter theoretisch noch Chancen, an den Finals teilzunehmen. In der Praxis sieht es aber leider anders aus. Der Deutsche laboriert immer noch an seiner Sprunggelenksverletzung von den French Open und wird voraussichtlich kein Turnier mehr von den ATP Finals bestreiten

"Sascha will nicht nur Turniere spielen, wenn er gesund ist, sondern dann erst, wenn er auch spielerisch fit ist", betonte Bruder Mischa Zverev exklusiv bei Eurosport.de.

Auger-Aliassime mit Turniersieg im Rücken

Der heißeste Kandidat bei den Verfolgern scheint zurzeit Auger-Aliassime zu sein. Mit seinem Turniersieg in Florenz schob der Kanadier sich an Taylor Fritz auf Platz sieben vorbei und würde nach heutigem Stand in Turin antreten dürfen.

Fritz, derzeit Achter im Ranking, scheint dagegen seine Chancen auf das Final-Turnier in Turin zu verspielen. Der Amerikaner lässt in dieser Woche die 250er-Turniere aus und verpasst damit wichtige Punkte im Rennen um Rang sieben.

Der letzte Profi, der gute Chancen auf das Finale hat, ist Hubert Hurkacz. Noch liegt der Pole knappe 300 Punkte hinter Auger-Aliassime, könnte jedoch mit einem starken Schlussspurt in den letzten drei Turnieren der Saison noch den Sprung unter die Top sieben schaffen.

In Paris fällt die Entscheidung

Entscheiden wird sich der Kampf um die Turin-Tickets in den kommenden drei Wochen. Zunächst stehen die Turniere in Antwerpen, Stockholm und Neapel (alles 250er-Wettbewerbe) an. Anschließend geht es bei den Events in Wien und Basel um weitere 500 Punkte, bevor das Masters in Paris Anfang November den goldenen Abschluss bildet.

Dort kämpfen die Spieler um satte 1000 Ranking-Punkte - und es ist zu erwarten, dass die letzten Plätze für die Finals dabei vergeben werden.

