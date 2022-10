Nadal war der erste der Spieler in dieser Saison, der sich für das Jahresabschlussturnier qualifizierte. Er gewann vier Titel, unter anderem die Australian Open sowie French Open und erreichte das Wimbledon-Halbfinale. Beim letzten Grand Slam des Jahres, den US Open, verpasste der Routinier den erneuten Sprung an die Spitze der Weltrangliste, weil er in der vierten Runde am Amerikaner Francis Tiafoe scheiterte