Startschuss in Turin: Am Sonntag beginnen in der italienischen Metropole die ATP Finals. In der Grünen Gruppe eröffnet Rekord-Grand-Slam-Sieger Rafael Nadal gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz. Matchbeginn ist 21:00 Uhr.

Mit dem Titel bei der Tennis-Weltmeisterschaft würde Nadal zudem in der Weltrangliste an seinem Landsmann Carlos Alcaraz vorbeiziehen und das Tennisjahr als Nummer eins abschließen. Dafür wird er sich aber im Gegensatz zu seinem Auftritt vor zwei Wochen beim Masters in Paris-Bercy steigern müssen. Dort war der 36-Jährige bereits in seinem Auftaktmatch an Tommy Paul gescheitert.

Fritz, der als Nummer neun der Welt für den verletzten Alcaraz nachrückte, will derweil Revanche für die Fünfsatz-Niederlage gegen Nadal im Viertelfinale von Wimbledon.

Am Nachmittag hatten bereits Nadals und Fritz' Gruppengegner den Turnierauftakt bestritten. Casper Ruud schlug dabei den Kanadier Félix Auger-Aliassime in zwei Sätzen 7:6 (7:4), 6:4

Hier könnt Ihr das Match zwischen Nadal und Fritz im Liveticker verfolgen.

Nadal - Fritz: Herzlich Willkommen

Herzlich willkommen zum zweiten Match in der Grünen Gruppe der ATP Finals. Rafael Nadal bekommt es mit Taylor Fritz zu tun. Tom Müller begleitet die Partie für Euch an den Tasten. Um 21:00 Uhr geht's los. Viel Spaß!

