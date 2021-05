Tennis

ATP Genf: Shapovalov macht Dreisatzsieg und Einzug ins Viertelfinale mit Ass gegen Cecchinato perfekt

Im Achtelfinale des ATP-Turniers in Genf bezwingt Denis Shapovalov den Italiener Marco Cecchinato in drei Sätzen 6:7 (4:7), 7:5 6:1 und zieht ins Viertelfinale ein. Der an zwei gesetzte Kanadier beendete das Match mit einem Ass. In der Runde der letzten Acht trifft die Nummer 15 der ATP-Weltrangliste auf den Serben Laslo Djere.

00:01:07, vor einer Stunde