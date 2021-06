Tennis

ATP Halle - Federer von Ivashka auf dem falschen Fuß erwischt - der Maestro rettet sich artistisch

Roger Federer hat in der ersten Runde beim ATP-Turnier in Halle teilweise mächtig Mühe mit Ilya Ivashka aus Belarus. Im zweiten Satz erwischt Ivashka den Maestro am Netz zunächst auf dem falschen Fuß, doch Federer rettet sich und holt sich mit einem "artistischen" Schlag das 6:5. Die Szene im Video.

00:00:31, vor 2 Stunden