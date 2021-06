Tennis

ATP Halle - Roger Federer freut sich über sein Rasen-Comeback: "Habe es vermisst"

Roger Federer feierte am Montag beim ATP-Turnier in Halle sein Comeback auf Rasen. In der ersten Runde schlug er den Belarussen Ilya Ivashka 7:6 (7:4), 7:5. Im Anschluss zeigte er sich über seine Rückkehr auf Rasen zufrieden und freute sich besonders über sein gutes Aufschlagspiel. Das Siegerinterview im Video.

00:01:52, vor einer Stunde