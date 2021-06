Publiziert 16/06/2021 Am 11:58 GMT

Federer ist Titelverteidiger und Rekordsieger in Halle. Der Schweizer gewann das Turnier bereits zehnmal, zuletzt 2019 im Endspiel gegen den Belgier David Goffin.

Mit dem Kanadier Felix Auger-Aliassime hat der Maestro allerdings einen schweren Gegner. Der Youngster zog vergangene Woche in Stuttgart ins Endspiel ein.

Struff zeigte sich zuletzt in guter Form. Nach seiner Achtelfinale bei den French Open in Roland-Garros schlug er in der ersten Runde von Halle den Topgesetzten Daniil Medvedev und trifft nun auf Marcos Giron aus den USA.

Hier gibt es einen Liveticker zum Wettkampfgeschehen am Mittwoch bei den Noventi Open in Halle.

Zu den Einzelmatches:

Das Turnier im Livestream:

INFO - Kohlschreiber schlägt Moutet

Aus deutscher Sicht gibt es bereits eine gute Nachricht. Philipp Kohlschreiber hat den Einzug ins Viertelfinale perfekt gemacht. Der Augsburger gewann mit 6:4 und 7:6 (7:4) gegen den Franzosen Corentin Moutet.

INFO - Das Turnier in Halle bei Eurosport

Eurosport zeigt alle vier Matches heute live im TV bei Eurosport 1. Ihr könnt die Partien außerdem im Livestream im Eurosport Player und bei Joyn PLUS+ sehen.

INFO - Herzlich willkommen

Sebastian Würz begrüßt Euch recht herzlich zum heutigen Wettkampftag bei den Noventi Open in Halle. Hier gibt es ab etwa 14:30 Uhr die Matches zwischen Jan-Lennard Struff und Marcos Giron sowie Félix Auger-Aliassime und Roger Federer im Liveticker.

