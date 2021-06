In Halle war er hinter dem Russen Daniil Medvedev an Position zwei gesetzt gewesen. Für Tsitsipas rückt Yannick Hanfmann nach, der in der Qualifikation verloren hatte. Der Karlsruher Tennisprofi trifft in der ersten Runde auf Arthur Rinderknech (Frankreich).

French Open "Er hat mich gecoacht": Djokovic verschenkt Final-Schläger an kleinen Fan VOR EINEM TAG

Das könnte Dich auch interessieren: Schicksalsschlag für Tsitsipas direkt vor French-Open-Finale

(SID)

Djokovic vs. Tsitsipas: Die fünf besten Ballwechsel des Finals

French Open Turnierdirektor Forget: Nadal hat Verletzung verschwiegen GESTERN AM 16:44