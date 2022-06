Tennis

ATP Halle: Nikoloz Basilashvili - Andrey Rublev raus - 1. Runde Herren Einzel - Highlights

Nikoloz Basilashvili setzt sich als leichter Underdog gegen Andrey Rublev in der 1. Runde des ATP-Turniers in Halle glatt in zwei Sätzen durch. Die Highlights im Video.

00:01:38, vor einem Tag