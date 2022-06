Tennis

ATP Halle: Nick Kyrgios deutet Underarm-Serve an - Stefanos Tsitsipas reagiert großartig

Großartige Unterhaltung beim ATP Turnier in Halle. Im Zweitrundenmatch deutet Nick Kyrgios einen Underarm-Serve an - das Publikum in Westfalen feiert die Aktion. Doch auch Stefanos Tsitsipas reagiert und bringt die Zuschauer ebenfalls zum Lachen.

00:00:36, vor 34 Minuten