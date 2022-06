Tennis

ATP Halle - Nick Kyrgios greift in die Trickkiste: Australier überrascht Daniel Altmaier mit Underarm-Serve

In der ersten Runde beim ATP Turnier in Halle greift der Australier einmal mehr tief in die Trickkiste und überrascht nicht nur Daniel Altmaier mit einem Underarm-Serve.

00:00:42, vor 19 Minuten