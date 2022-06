Es war ein Match, das von überragenden Aufschlagspielen beider Kontrahenten geprägt war.

Im ersten Durchgang gab es ganze zwei Breakmöglichkeiten, beide für Kyrgios. Eine davon nutzte der 27-Jährige und holte sich folgerichtig die Satzführung.

Am Bild änderte sich in der Folge wenig. Kyrgios wehrte den einzigen Breakball ab, die Entscheidung musste im Tiebreak fallen.

Dabei zeigte Hurkacz Nervenstärke und Klasse, mit 7:2 sicherte sich die Nummer zwölf der Welt den Satzausgleich.

Es blieb ein heißes Duell - und das lag nicht nur an der Hitze auf dem Platz. Beide Profis schenkten sich nichts, waren in den Aufschlagspielen extrem stabil. Als es nach knapp zwei Stunden erneut in den Tiebreak ging, standen beide Spieler bei jeweils 28 (!) Assen.

Hurkacz nutzt den ersten Matchball

Am Ende war es Hurkacz, der im Tiebreak seinen ersten Matchball zum 7:4 nutzte.

"Das war wirklich hart, Nick hat so stark gespielt", erklärte der 25-Jährige. Im Hinblick auf das Finale gegen Daniil Medvedev gab sich Hurkacz vorsichtig optimistisch. "Wenn man so ein Endspiel bestreitet, will man es natürlich auch gewinnen."

