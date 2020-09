Der "NDR" zeigt das Endspiel in Hamburg live im TV. Los geht es am Sonntag, 27. September, um 12:00 Uhr .

Der "NDR" ist ab Mittwoch, 23. September, im Livestream aus Hamburg dabei. Der Stream beginnt am Mittwoch und Donnerstag, 24. September jeweils um 18:00 Uhr, am Freitag, 25. September um 11:30 Uhr, am Samstag um 13:30 Uhr und am Sonntag um 12:00 Uhr.