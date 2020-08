"Ich freue mich riesig, dass das Rothenbaum-Turnier in diesem Jahr doch noch stattfindet, und ich bin super froh, dass ich in diesem Hammer-Teilnehmerfeld aufschlagen werde", sagte Struff. Der Hamburger Sandplatz-Klassiker der ATP-500er-Serie war wegen der Corona-Pandemie von Juli in den September verschoben worden und findet nun in der Vorwoche der French Open statt.