Tennis

Indian Wells: Daniil Medvedev äußert sich zu Ausnahmegenehmigung für russische Spieler

Nach der russischen Invasion in die Ukraine werden zwar die Tennis-Verbände von Russland und Belarus suspendiert, allerdings dürfen die Spieler weiter an den internationalen Turnieren teilnehmen. Der Weltrangslistenerste Daniil Medvedev, der von dieser Ausnahmegenehmigung profitiert, äußert sich im Vorfeld des Masters in Indian Wells zur Thematik.

00:02:03, vor einer Stunde