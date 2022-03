Tennis

Indian Wells - Daniil Medvedev spricht über Krieg in der Ukraine: "Will Frieden auf der ganzen Welt"

Durch Russlands Invasion in die Ukraine stehen auch russische Athletinnen und Athleten im medialen Fokus. Beim Traditionsturnier in Indian Wells stellt Daniil Medvedev daher klar, was er sich wünscht. "Ich will Frieden auf der ganzen Welt", sagt der Weltranglistenerste, der zugab, dass es für ihn schwer ist, über politische Themen zu sprechen.

00:00:36, vor einer Stunde