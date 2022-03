Tennis

Masters Indian Wells: Stefanos Tsitsipas verpasst Achtelfinale - Aus gegen ungesetzten US-Boy Jenson Brooksby

Stefanos Tsitsipas hat den Einzug ins Achtelfinale beim Masters in Indian Wells verpasst: Er scheiterte in Kalifornien am ungesetzten US-Boy Jenson Brooksby in drei Sätzen 6:1, 3:6, 2:6. Die besten Ballwechsel des Matches hier im Video!

00:01:17, vor einer Stunde