Tennis

Rafael Nadal mit Tiebreak-Thriller ins Viertelfinale beim Masters in Indian Wells: Siegesserie hält gegen Reilly Opelka

Rafael Nadal triumphiert in einem Tiebreak-Thriller im Achtellfinale beim Masters in Indian Wells: Seine Siegesserie hält gegen Reilly Opelka (USA) nach dem 7:6 (7:3), 7:6 (7:5)-Erfolg. "Heute war es ein bisschen schlimmer als an anderen Tagen", sagte der 35 Jahre alte Spanier mit Blick auf seinen angeschlagenen Fuß nach dem Match in Kalifornien.

00:01:03, vor 20 Minuten